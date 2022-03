Pipi Estrada, pesimista sobre la remontada del Madrid contra el PSG: «Lo veo en chino mandarino»

Tras alzar la voz contra la invasión por parte de Rusia a Ucrania en los micrófonos de ‘El Var de Periodista Digital’, Pipi Estrada fue muy claro sobre el partido de vuelta de los octavos de la Champions League entre el Real Madrid y el PSG.

A la pregunta de si cree que es posible que los blancos den la vuelta a la eliminatoria, Pipi respondió tajante que lo ve en «chino mandarino». Es decir, que lo ve complicado.

Eso sí. Estrada aún así no se moja del todo porque «el balón no negocia con nadie y que la eliminatoria está abierta» aunque se posiciona a favor de los franceses debido al escenario:

Además, añadió que quiere e intenta «ser optimista» -con la posibilidad de que el Real Madrid remonte-, pero que también es «realista y la realidad en estos momentos es muy dura para el Real Madrid».

Tras hablar del momento actual de los blancos, Pipi se despachó contra los dirigentes del PSG:

«Lo que quiero es que pase el Madrid y eso que no soy madridista. Pero no me gusta el poder que hay detrás del PSG. No me gusta el comportamiento del Emir de Catar que ha tenido con Florentino, que no le quiso ni coger el teléfono, cuando quiso negociar por el asunto Mbappé. No me gusta esa arrogancia ni ese orgullo equivocado. Por eso me gustaría que el PSG cayera en octavos. Para PSG, el Emir y todo el entorno ese de poderío sería una lección de vida: no todo se compra con dinero».