Euforia en el madridismo: «Vamos a remontar al PSG»

Más síes que noes. Ese es el resultado de le encuesta llevada a cabo por los compañeros de ‘El Var de Periodista Digital‘ en la que preguntaban a los aficionados si creen que es posible la remontada contra el PSG.

Recordemos que el Madrid salió derrotado en el partido de ida por 1 a 0 gracias a un tanto de Mbappé en los minutos finales del encuentro y que los de Ancelotti jugaron uno de los peores partidos de toda la temporada -ningún tiro a puerta en los 90 minutos-.

Pero eso ya es agua pasada, y los madridistas lo saben. La Champions League es la competición fetiche de los blancos. 13 títulos de la máxima competición europea lucen las vitrinas del club merengue y a ello se aferra la afición.

Además, la historia del Real Madrid no se entiende sin épicas remontadas. Y es que ‘noventa minuti en el Bernabéu son molto longo’, y el próximo equipo que lo puede sufrir es el PSG.

Los parisinos fueron muy superiores en la ida, pero han cometido el error de dejar la eliminatoria abierta y todo se decidirá en un Bernabéu a reventar. La afición jugará un papel fundamental y, como dijo Ancelotti en rueda de prensa, hay motivos para creer en la remontada blanca porque serán «11 más 50.000».

Por ello, salimos a la calle a preguntar a los aficionados del club blanco:

¿Creen en la remontada?

La respuesta es que la gran mayoría sí. Algunos entrevistados, eso sí, se muestran muy cautos. Son conscientes de que no es fácil y más viendo el partido de ida, pero su corazón, como dijo Ramón Álvarez de Mon, les hace creer.

«Creo en la remontada porque… ¡Somos el Real Madrid! No somos cualquier equipo, somos los mejores del mundo ¡Vamos!», decía un aficionado eufórico.

«¡Siempre hay que creer en el Real Madrid! Además, mira -enseña una camiseta con el escudo del Real Madrid y grita eufórico también-: ¡Hala Madrid!», comentaba otro madridista.

Pero no todo es que sí. Algunos aficionados creen que no remontará porque «el Madrid no tiene nada qué hacer. El PSG lo tiene muy fácil y, además, el Bernabéu es el jardín de Messi. Mbappé hará ‘cositas’ y Neymar a ver qué tal. El Madrid no tiene nada qué hacer».

Otros ven que el Madrid lo tiene «jodido» para remontar. Este aficionado cree que «el PSG le va a dar al Madrid lo que no está escrito«.

Estos son algunas de las declaraciones de lo aficionados sobre la posible remontada blanca pero, no olvidemos que Mbappé pisará el que podría ser su estadio la temporada que viene.

¿Cómo le recibirán?

«Deben abuchearle hasta que no tenga la camiseta del Madrid», «le recibirán bien porque va a venir y hay que recibirlo como se merece», «la idea es que Mbappé venga, pero por el momento es del PSG así que puede que haya división entre aplausos y silbidos», «no sé cómo le van a recibir la verdad. Yo desde luego, ni le abuchearé ni le aplaudiré«, son algunas de las diferentes opiniones de algunos aficionados con respecto al recibimiento a Mbappé.

Y por último, quedaba saber lo que opina la afición blanca de Messi:

¿Hay miedo al astro argentino?

«Messi ya está acabado, da más miedo Mbappé», «está aquí de paseo, se va a llevar tres goles y se va a ir para Francia», «le van a recibir con mucho cariño -y acto seguido comienza a silbar-«, son las declaraciones de los aficionados en las que coinciden en que el argentino está «acabado».