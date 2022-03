La exclusiva mundial de Pipi Estrada sobre Mbappé, Haaland y el Real Madrid

Lo tiene claro. El periodista deportivo Pipi Estrada cree que la próxima temporada el Real Madrid «va a tener un muy buen equipo». Esto lo dijo en ‘El VAR de Periodista Digital’, donde también declaró que lucharía por España en caso de que Rusia nos invadiese.

Pero, ¿quién estará en ese equipo? Pues, como no podía ser de esa manera, los dos futbolistas más deseados en el fútbol actual: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Vamos con el primero de los dos, Mbappé. Los continuos rumores de su marcha del PSG rumbo al Santiago Bernabéu parece que se dará este verano. O así lo afirma Pipi Estrada en ‘El VAR de Periodista Digital’.

«Yo he detectado mucha ansiedad entre los madridistas por el fichaje de Mbappé. Esto está cerrado desde la temporada pasada. Está hecho. El diario francés que dijo que le ofrecía 200 millones por renovar puede ser una trampa para ver si no cede con el Madrid. Eso sí, la firma no está estampada, pero todo lo demás está hablado con él y con su padre. Son gente seria y por eso me atrevo a decir que todo lo que se mueve alrededor de Mbappé y el Madrid va unido y no se va a romper. En junio vestirá de blanco».