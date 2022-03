Tremenda bronca en ‘El Chiringuito’: dos tertulianos a voces y descomunal pique

El Madrid es capaz de todo. Primero de remontar una eliminatoria cuando parecía que estaba muerto y ante un equipo plagado de estrellas de la talla de Leo Messi, Neymar y el actual mejor jugador del mundo, Mbappé. Y segundo, de provocar una ‘trifulca’ descomunal entre dos compañeros de programa.

Lo primero ya ha dado la vuelta al mundo, pero lo segundo fue inédito. Y es que, en ‘El Chiringuito Inside‘, los protagonistas de la noche no fueron ni Benzema con sus tres goles, ni Modric con su recital, ni Mbappé con su eficacia.

Fueron, ni más ni menos, Javi Balboa, exjugador del Real Madrid entre otros equipos, y Rafa Guerrero, ex árbitro asistente del fútbol español. La famosa frase «¡Rafa, no me jodas!», recordemos, fue aquella que llevó a la fama al linier, hoy uno de los principales tertulianos del deporte televisivo.

Pues bien, Balboa y Rafa son dos de los más habituales del programa dirigido por Josep Pedrerol y cuando juegan los equipos grandes de nuestra liga nacional, a través de la plataforma de Twitch, comentan los partidos.

Y el pasado miércoles 9 de marzo se disputaba uno de los partidos más atractivos para el aficionado al fútbol entre el Real Madrid y PSG. Los blancos, buscaban remontar el 1 a 0 de la ida y, a pesar de que los parisinos se adelantaron con un tanto de Mbappé, la casta de los de Concha Espina les permitió consumar una remontada que entra en el libro de épicos momentos del fútbol.

Motivo de, quizá, la alegría y el furor que estaban viviendo Rafa Guerrero y Javi Balboa viendo como el Madrid lograba empatar la eliminatoria tras una gran carrera y pase de gol de Modric, un certero Benzema y un oportuno Vinícius, saltaron las chispas entre ambos tertulianos.

Y es que después de ese gol, Javi Balboa le decía a Rafa Guerrero: «Qué Vinícius, ni Vinícius. Es Modric», respondía a Rafa que anteriormente había alabado la buena jugada del extremo brasileño.

Y en ese preciso momento comenzó todo. «Ah, Vinícius no ha hecho nada», añadía Rafa al comentario de Balboa considerando que éste estaba desprestigiando el buen hacer de Vinícius en el segundo gol del Madrid.

Y de repente, Guerrero soltó la bomba: «Di que te cae mal Vinícius», le dijo a Javi Balboa en varias ocasiones. «Déjame en paz Rafa. Qué mal ni qué mal. El que me cae mal eres tú, que no tienes ni criterio que no tienes ni puta idea», respondió Javi con un claro tono de enfado.

Y cuando parecía que todo iba a quedarse ahí, a Javi Balboa se le comenzó a hinchar, aún más, la vena:

«A mí no me vuelvas a echar ningún jugador encima. Te lo digo ya. La última vez que me lo vuelves a decir. A mí no me toques los cojones«.

Javi Balboa, buen rollo asegurado pic.twitter.com/ajU5VMPVfc — Humans of Late Chiringuito (@LateChiringuito) March 9, 2022

Mientras Balboa recriminaba a Guerrero sus palabras sobre Vinícius, Pedrerol consciente de la discusión que no dejaba en buen lugar a ninguno de los dos ni al programa, le dijo al cámara «cambiamos la cámara. Venga seguimos», además de pedir a ambos tertulianos en repetidas ocasiones «tranquilidad«.

Pero ni con el plano en otro tertuliano Balboa se relajó. Pues, mientras enfocaban a Paco Buyo se escuchaba a Javi decirle a Rafa «la caritas las pones en otro lado, a mí no. No me vuelvas a echar ningún jugador encima».

Todo esto recordemos que ocurrió tras el 2 a 1 del Real Madrid. Pues cuando Benzema marcó el tercero de la noche, que fue prácticamente acto seguido del segundo, la euforia envolvió al plató de ‘El Chiringuito’ menos a Javi Balboa, que, quitándose el micrófono de la boca para que no se escuchara lo que decía, miraba a Rafa con cara de pocos amigos.