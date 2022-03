Un tertuliano de ‘El Chiringuito’, sobre la vuelta de Messi al Barça: «Él estaría encantado»

«No descarto nada». Ojo a lo que dice Quim Domènech en ‘El Chiringuito’ sobre el posible regreso de Messi al Barça.

Y es que, se ve que el astro argentino no está feliz en el PSG. Desde que llegó a la capital francesa, Leo no ha mostrado su mejor nivel y ya se habla de que está ‘acabado’.

Pero, más allá de no mostrar su máximo rendimiento, a Messi se le ve triste. Cabizbajo, sin carácter y sin la personalidad que acostumbraba y que le hizo convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

Quizá su felicidad se encuentre de nuevo en el césped del Camp Nou. Tal y como dijo Quim Domènech en el programa presentado por Josep Pedrerol en la madrugada del domingo, 13 de febrero, Messi «estaría encantado» de volver al Barça.

Recordemos que la salida de Messi del Barça se debió a un tema puramente económico. A la entidad azulgrana, en plena crisis financiera, no le salían las cuentas para renovar a Messi y este acabó firmando por el PSG.

La cosa está en que si Messi, como dicen, está ‘acabado’, ¿el Barcelona al ficharle también?

Porque nadie quiere a un jugador que no de el mejor rendimiento, y eso mismo dijo Quim:

«La gente está viendo el rendimiento de Messi, ahora se ilusionan con los jóvenes. Otra cosa sería si vieran a un Messi que siguiera a un gran nivel. Los culés han visto también que Messi decía que había ido al PSG a ganar títulos, especialmente la Champions, y ni acompañado de Neymar y Mbappé ha podido».

«Recuperar a Messi no es garantía de ganar títulos. En los últimos años le teníamos y ya vimos como fueron las cosas», añadió Domènech.

El periodista finalizó su información sobre el argentino diciendo que «si tú me preguntas si Messi quiere volver al Barça yo te digo que él estaría encantado. Si me preguntas si le quiere Xavi, seguramente se lo plantearía. Yo no descarto nada«.