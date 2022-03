Exclusiva / El hermano de Xavi deja un ‘recadito’ a Koeman

«Lamentable». «Perdedor». Esas son las palabras con las que Álex Hernández, hermano de Xavi Hernández, describe las declaraciones de Koeman en el diario ‘Algemeen Dagblad’.

El holandés cargó duramente contra Laporta dejando en evidencia a Xavi:

«Laporta me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador porque le faltaba experiencia. Yo no era su entrenador. Esa sensación la tuve desde el primer momento, faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Lo importante no fue el dinero para mí. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona, de hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él«.