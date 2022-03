El Atlético más ‘cholista’ se clasifica a los cuartos de la Champions League

Había muchas dudas, pero tras el duelo de los octavos de Champions League entre el Manchester United y el Atlético de Madrid, no debería quedar ni una mínima duda sobre la figura de El Cholo Simeone.

Porque es cierto que los rojiblancos no están cuajando su mejor campaña, pero es que el Atlético de Madrid que se vio el pasado martes 15 de marzo, en un estadio cómo es Old Trafford y en la vuelta de unos octavos de la máxima competición a nivel europeo, genera un sentimiento de exaltación entre los colchoneros completamente justificado.

Porque, además de ganar y la alegría que todo ello conlleva, hay algo muy importante que destacar del choque entre ‘reds’ y rojiblancos: el Atlético de Madrid volvió a recuperar la vena más ‘cholista’.

El técnico argentino consiguió en el mejor escenario posible salvar la temporada impregnando a los suyos de su filosofía y su manera de ver el fútbol. Algo que ha dado muchas alegrías a los colchoneros y que por fin ha dado con la tecla en el momento clave de la temporada.

Una defensa sólida y sostenida por su guardián bajo palos, Oblak. El guardameta esloveno realizó dos paradas espectaculares rememorando a aquel Oblak decisivo que ganaba partidos.

Pero es que la línea defensiva no se quedó atrás. Savic y Reinildo jugaron muy serios, pero el partido de Giménez fue antológico. Imperial por arriba, el uruguayo demostró quién es el verdadero líder de la defensa rojiblanca.

Los carrileros también fueron clave. Replegados atrás y esperando a las contras para salir como flechas, Llorente y Lodi jugaron un grandísimo partido, en especial el brasileño que fue el que marcó gol tras una gran jugada colectiva.

Jugada en la que la magia y la clase lo pone uno de los futbolistas más talentosos del fútbol: Joao Félix. El portugués demostró por qué el Atleti debe girar en torno a su juego. Más clase que un colegio.

Con la victoria en Old Trafford, los colchoneros se acuerdan de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués no tuvo ninguna jugada clara de gol gracias a la enorme labor defensiva del Atleti y, por primera vez desde la temporada 2009/10, Cristiano no ganará ningún título colectivo.