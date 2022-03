La pesadilla de un futbolista ucraniano: mandó a su familia a su país un día antes de la invasión rusa

Una auténtica pesadilla. Andriy Yarmolenko, actual jugador ucraniano del West Ham, concedió una entrevista a ‘Football 1/2/3’ y sus declaraciones son auténticamente desgarradoras.

El jugador está viviendo una pesadilla desde que Rusia invadiese su país aquel 24 de febrero. Y es que, Andriy confesó en la cadena ucraniana que, justo un día antes de que las tropas rusas entraran en su país, su mujer y sus dos hijos aterrizaron en Kiev debido a que uno de los pequeños tenía que pasar un examen médico.

«Cuando todo comenzó, el 24 de febrero, llegué al entrenamiento y no podía ni hablar. Se me caían las lágrimas. Le pedí al entrenador que me dejara ir a casa y luego no sabía qué hacer. No creía que algo así pudiera pasar. Los envié a Kiev porque mi hijo tenía un examen programado con el médico«.

Su drama empezó ese mismo día y, aún, no ha podido quitarse ese carga en su conciencia. «¿Te imaginas cómo fue cuando empezó a la mañana siguiente? Solo quería correr y darme cabezazos contra la pared. ¡Qué estúpido! Estaba enviando a mi familia a Kiev y yo estaba sentado en Londres», confesó Yarmolenko.

El futbolista, además vive pegado al teléfono debido a que su familia aún no ha podido salir de Ucrania, algo que, sobre todo al principio, le estaba «volviendo loco»:

«No dormía, no comía, estaba constantemente al teléfono llamando a mis familiares. Finalmente, elegí calzarme de nuevo las botas porque me estaba volviendo loco. Necesitaba distraerme».

También declaró que él mismo llamó al alcalde de su ciudad, Chernígov, para preguntarle qué era necesario para la resistencia del ejército. Y es que, Andriy concluyó la entrevista sin poder contener las lágrimas recordando las hostilidades de los rusos hacia sus compatriotas:

«Los que están allí, donde hay bombardeos constantes, están en un refugio antiaéreo. Se esconden en sótanos, como todas las personas. Sinceramente, me da miedo hablar de eso, pensar que constantemente se están produciendo hostilidades…«

Y, con un emotivo mensaje, Yarmolenko quiso mandar a los ucranianos fuerza y positividad: