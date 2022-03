Un futbolista de LaLiga se vuelca con Ucrania: Viaja a Polonia para traer refugiados a España

La guerra en Ucrania tras la invasión rusa no pasa de largo en ningún ámbito de nuestras vidas. Y, por supuesto, en el mundo del fútbol tampoco.

Muchos futbolistas mostraron su apoyo total al pueblo ucraniano de la mejor manera que puedan. Y otros, directamente se vuelcan.

Es el caso del jugador español Rubén García, del CA Osasuna. El futbolista del cuadro navarro, aprovechando este parón de selecciones, puso en marcha un plan digno de admirar al estar repleto de la solidaridad y la empatía que a veces escasea.

Su idea no es otra que recoger a «cuantos más refugiados ucranianos mejor» para traerlos a España e intentar recuperar en algún momento la felicidad que han perdido entre bombardeos y disparos.

Todo esto lo explicó en el programa de Radio Marca ‘A Diario’ presentado por Raúl Valera. El futbolista explicó cuál era la ruta que pretenden hacer y cómo lo hacen:

«Nos estamos acercando a Varsovia que es allí donde más refugiados se han congregado. Hemos formado un equipo de una caravana de 5 furgonetas en las que vamos 13 personas con un enfermero, una traductora, conductores experimentados».

¿El objetivo? Rubén dijo que «traer a cuantos más niños con sus madres puedan venir mejor, aunque también viene un padre porque cuando son familia numerosa pueden venir. Viene una embarazada de 7 meses cuyo niño nacerá en España».

Esta aventura plagada de solidaridad del bueno de García, también tiene mucho qué ver con los principios y los valores del club que le paga: el CA Osasuna.

Y es que, según comentó a Valera, «el Osasuna nos lo ha puesto muy fácil. De hecho, nos han prestado dos furgonetas. Y el míster, Arrasate, me lo puso muy fácil también con los días libres. Es que el plan inicial era salir el jueves a la madrugada y nosotros entrenábamos por la mañana, y hablé con él y me dejó salir antes. El lunes volveré a trabajar. La verdad que lo agradezco mucho porque muchas veces los entrenadores son egoístas, pero el míster me transmitió que la parte emocional carga más las pilas que cualquier desgaste físico que suponga esta andadura«.

Ojalá en el fútbol hubiese más ‘Rubenes Garcías’ y ‘Osasunas’…