L'Équipe hace una broma de muy mal gusto: el Barça, arruinado... ¡quiere a Mbappé!

Cuando parecía que Mbappé y el Real Madrid estaban más cerca que nunca de unir sus vínculos, el periódico francés L’Équipe soltó una bomba completamente inesperada: el Barça quiere a Kylian Mbappé.

Y es que, según el medio galo, el futbolista todavía no ha tomado ninguna decisión con respecto a su futuro y podría escuchar ofertas más allá que la del Real Madrid.

Lo que sí que parece claro es que el excelente delantero se desvinculará en junio de 2022 -que es cuando expira su contrato- del PSG. Las negociaciones por la renovación entre el club parisino y Kylian se encuentran, desde hace tiempo, estancadas.

Mbappé rechazó en varias ocasiones ofertas multimillonarias ofrecidas por los altos cargos cataríes del PSG, y todo apuntaba a que lo hacía con un propósito: vestir la camiseta del Real Madrid.

Pero la situación del internacional francés ha dado un giro de 180º, según L’Équipe. El Barça ha entrado en escena y sueña con que uno de los jugadores con mayor proyección juegue en el Camp Nou la próxima campaña.

Aunque parezca complicado por la tremenda crisis económica del club azulgrana, Laporta y su Junta Directiva le propondrían a Kylian un proyecto a las órdenes de Xavi Hérnandez.

Pero, lo más llamativo, es que según el rotativo francés Mbappé se sentará a escuchar todas las ofertas que le lleguen, ya sea del Barça -al que guarda un profundo respeto-, o de otros equipos.

Esto es sinónimo de que Mbappé aún no tiene decidido su futuro y, desde la Ciudad Condal, esperan que el 0 a 4 endosado al eterno rival en el Bernabéu le haya hecho pensar al bueno de Kylian cuáles son los colores que debe vestir.

Pero a pesar de esta información y de todo el revuelo que pueda causar, desde las oficinas de Concha Espina están tranquilos. Son conscientes de que el Barcelona no puede afrontar la operación porque no tiene la liquidez necesaria que lo requiere. Por no hablar de que el sueño de Kylian es jugar en el Real Madrid.

Además, Florentino tiene prácticamente acordado el fichaje de Mbappé para la próxima temporada, y también sueña con Haaland y montar un tridente en ataque que marcará una época: el noruego, el francés y Vinícius.

Veremos si, finalmente, hay ‘Culebrón Mbappé’ en verano o es sólo una estrategia del Barça para meter el miedo en el cuerpo a los madridistas…