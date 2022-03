Will Smith ‘apunta’ el nombre de Laporta en su lista de tortazos

El tortazo de Will Smith a Cris Rock y Joan Laporta abajo a la izquierda

El lío formado por el tortazo de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar no pasa desapercibido en ningún ámbito de nuestras vidas. Tanto es así, que hasta Joan Laporta, actual Presidente del FC Barcelona habló sobre la polémica en el programa ‘Tú dirás’ de ‘Rac 1’:

«Yo pensaba que era una broma. Le da un golpe que casi lo tumba, pero el otro aguanta bien. No sé si ahora la Academia regulará la situación para que no sea habitual.»

Pero como suele ser costumbre en el catalán, metió la pata una vez más, y hasta el fondo. Siempre en el foco de la polémica, Laporta también tuvo unas palabras para Jada Pikett, la mujer de Will Smith y la víctima del chiste del humorista Chris Rock, que presentaba la gala de los Óscar:

«También te digo que la mujer de Will Smith, no sé si estaba rapada por algún motivo… Tiene alopecia pero está guapísima también. Rapadita, pero bien, muy bien»

Un comentario, para muchos, totalmente fuera de lugar porque, ni el tono es el adecuado, ni la declaración viene al cuento. Parece que al Presidente del Barcelona le encanta estar en boca de todos. Parece que desde ‘La Masía’ enseñan sus conocidos ‘valors’: tiki-taka, filosofía ‘cruyffista’, y buscar la polémica.

Los dos primeros se aceptan porque son aspectos futbolísticos, pero es que, el último, muchos lo toman al pie de la letra. Piqué es un ejemplo claro de que lo cumple a rajatabla y, peor aún, de que le encanta.

Pero cómo no lo va a hacer, si el que debería ser, por el cargo que ejerce y porque es la representación de su club, está continuamente faltando al respeto y ‘babeando’ cada vez que ve el rostro de una mujer.

Lógicamente, hablo de Joan Laporta. Hace unos escasos días, en la semana del 22 de marzo de 2022, Guti, exjugador del Real Madrid y actual tertuliano de ‘El Chiringuito’, le dio una colosal lección al presidente culé. Y es que, tras vencer en ‘El Clásico’ por 0 a 4, Laporta se hizo una foto con cuatro dedos levantados haciendo referencia al resultado, propio de un niño de 10 años y no de un Presidente de un club grande.

Polémicas aparte y entrando ya en hipótesis, visto lo visto en la gala de los Óscar, seguro que a Will Smith no le sentarían nada bien las declaraciones de Laporta. No porque diga que su mujer es guapa, sino por la forma en que lo dice.

Quién sabe si, en esta ocasión, Will Smith se hubiese atrevido a añadir una víctima más a su lista de ‘Tortazos históricos’…