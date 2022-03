Juanma Castaño vapulea al jefe de prensa del Barcelona por su ‘maltrato’ al fútbol femenino

El fútbol femenino avanza con pasos agigantados. Su crecimiento es un hecho y el miércoles 30 de marzo es una fecha para la historia del fútbol femenino.

Y es que, con motivo de la vuelta de los cuartos de la Champions League entre el Barcelona y el Real Madrid, el Camp Nou acogió a un total de 91.553 espectadores, una cifra récord que supera el registro de 90.915 personas que vieron en directo la final del Mundial de 1999 entre Estados Unidos y China en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles.

Las culés sellaron su pase a las semifinales de la máxima competición europea tras ganar a las merengues por 5 a 2 -en el global, 8 a 3 -. El partido no fue tan sencillo para el cuadro azulgrana como refleja el resultado.

Las jugadoras de Alberto Toril lograron meter el miedo en las culés tras ir ganando por 1 a 2 -el segundo tanto fue un golazo desde el centro del campo de Claudia Zornoza-. Pero, tras el antológico gol de la madridista, el Barcelona encendió su sala de máquinas y sacó a relucir su mejor juego.

Las culés demostraron por qué son las vigentes campeonas de la Champions y, finalmente, metieron una manita en el primer ‘Clásico’ europeo en el fútbol femenino.

Juanma contra el jefe de prensa del Barcelona

Pero resultados aparte, el hecho noticioso fue la gran entrada que tuvo el encuentro. Por ello, Juanma Castaño, presentador de ‘El Partidazo’ de COPE quiso hablar en directo en su programa radiofónico con alguna de las futbolistas, ya que ellas eran «las verdaderas protagonistas».

Pero había un problema: el jefe de prensa del FC Barcelona. «Queríamos hablar con una de las protagonistas de hoy sobre el campo pero no ha sido posible de que ninguna jugadora entrara en directo porque el Barcelona no nos ha dejado. El jefe de prensa nos ofreció que entrase el entrenador, pero hemos decidido que no porque el protagonismo hoy es de las mujeres. Estamos exaltando el protagonismo que deben tener las mujeres en el mundo del fútbol y en un día de celebración femenina debería hablar una mujer», explicaba Juanma Castaño.

Sus quejas sobre la negación por parte del Barcelona de que entrara una futbolista en directo al programa no se quedaron ahí:

«Era una llamada de teléfono, 5 minutos sólo, pero el jefe de prensa se ha negado. Él decía de grabar y de no hacerla en directo. Pero como creemos que no hay ninguna razón extraordinaria para que no nos dejaran llamarla 5 minutos. Que no hay ninguna diferencia entre llamarla por teléfono a las 22:30 que a las 23:30, hemos decidido que no grabamos a la jugadora».

«Hemos decidido también que con todo el respeto del mundo al entrenador, las protagonistas hoy es una mujer. Cualquiera de las que estaban en el campo, más que del entrenador. Y el Barça no ha querido o concretamente su jefe de prensa. Yo creo que si existe esa norma en el Barça de que no se pueden conceder entrevistas más allá de las 11 de la noche, que no tengo ninguna duda de que sí existe, hoy es una día excepcional. Hay días especiales y hoy es un día de fiesta para el fútbol femenino. Para el Barça y para el mundo entero.«, continuaba Castaño.

«Si fueran por personas que actúan en la vida como ha actuado el con nosotros, el fútbol femenino no daría pasos»

El presentador del programa terminó su discurso terminando de ‘machacar’ al jefe de prensa del Barcelona:

«Haber llamado a una jugadora al teléfono móvil 5 minutos era participar en esa fiesta. El jefe de prensa ha sido incapaz de entender que hoy es un día histórico para el fútbol femenino. Si fuera por gente como él, hoy no habría más de 91.000 espectadores en el Camp Nou. Si fueran por personas que actúan en la vida como ha actuado el con nosotros, el fútbol femenino no daría pasos. Ojalá que recapaciten para el futuro».

El discurso de Juanma, completamente considerable y lógico, fue apoyado por sus compañeros. Es más, Tomás Guasch calificó al jefe de prensa como «comisario político».

Recordemos que Juanma Castaño no es la primera vez que tiene algún que otro incidente con un miembro del Barcelona. Ya la tuvo con la vicepresidenta del club culé, a la que calificó como «niñata».

Pero lo que está claro es que, ‘cabreos’ aparte, el fútbol femenino salta de alegría al son del Real Madrid y del Barcelona…