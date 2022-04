Piqué no deja títere con cabeza: carga contra ‘El Chiringuito’ y la afición del Real Madrid

Siempre en el foco. Cualquiera que quiera ganar una alta cantidad de visualizaciones debería contactar con Piqué.

Y es que, el central del Barça es carne de cañón. Sus declaraciones siempre llamativas hacen de él un personaje ubicado continuamente en el foco de la polémica.

Y todo esto ya lo sabía de antemano el youtuber Jordi Wild. Por ello, invitó al futbolista a su canal ‘The Wild Project’.

Piqué sin pelos en la lengua habló, como acostumbra, de manera muy sincera. Sinceridad mezclada claramente con continuas provocaciones hacia todo aquel que no sea de su gusto.

‘El Chiringuito’ y su ‘vacile’ a los tertulianos

Jordi Wild le preguntó a Piqué lo que opinaba del programa dirigido por Josep Pedrerol, a lo que respondió de manera sincera:

«A mí me gusta, aunque me gustaba más al inicio porque daba más rabia. Les veías y decías pero ‘¿Y estos hijos de puta? Ahora ya es un producto que la gente lo conoce pero que la gente lo va a ver igualmente para ver qué dicen los personajes. Es un show y, de hecho, a veces he metido a los tertulianos en un grupo de cachondeo’.

A priori, las declaraciones parecían que iban a llegar a buen puerto pero, de nuevo, se torcieron. Su soberbia y su ‘superioridad moral’ le permitieron contar, con claro tono de cachondeo, los continuos vaciles que hace a la gente y, además, está bien visto.

Terminando su discurso sobre ‘El Chiringuito’, Piqué añadió. «Cada uno tiene su personaje creado, su actuación cuando llegan ahí y empiezan a hacer espectáculo… Me parece que es un producto que es un poco España, es un poco como país lo que somos. Este producto en Inglaterra vas y al día siguiente el programa este se va a tomar por culo».

No es la primera vez que vacila a alguien de ‘El Chiringuito’. De hecho, el central culé se atrevió con Pedrerol tras el fracaso de la Superliga.

Sus palabras sobre los aficionados madridistas: «Son unos señoritos y bienquedas»

Pero Piqué tenía para dar y regalar. Y, por supuesto, el Real Madrid era uno de los temas que tenían que salir en la charla.

Aprovechó el momento de ‘clavársela’ al madridismo tras unas declaraciones sobre el rival de su ciudad: el Espanyol.

«Hace tiempo que tengo tanto dinero como el presupuesto del Espanyol. Me gusta más ir al campo del Espanyol que al del Madrid. Yo me alegro cuando el Espanyol sube a Primera porque voy a ir allí a jugar. Me gusta ir allí, entrar al terreno de juego, que te silben desfigurados. Que te rías y se cabreen todavía más. Diría que es mejor que el sexo. Lo disfruto muchísimo más que contra el Madrid. Es una rabia contenida, un resentimiento de años. Los del Madrid son unos señoritos y bienquedas«.

En un momento, Piqué hizo un 2×1 de manual. «Presumo de que tengo más dinero que el Espanyol y además dejó unas declaraciones polémicas sobre el Madrid, que me encanta», debió pensar el catalán.

«Es compatible ser independentista y jugar con España»

Por supuesto, Piqué tenía mucho más. Dentro de la campaña que se está haciendo para que el central del Barcelona regrese a la Selección Española -renunció a ella tras el fracaso en el Mundial de Rusia en 2018- el independentismo salió sobre la mesa.

«Creo que es compatible ser independentista y jugar con España. Hay jugadores que se nacionalizan para jugar con España y no sienten España».

Como es lógico, tras declarar esto, Piqué no quiso mojarse sobre sus colores y si se siente español o no. «No te voy a decir si lo soy o no. El voto es secreto y cada uno tiene que mantener su privacidad y eso no te puede penalizar de cara a una carrera profesional. Ha habido muchísimos casos de gente que no lo ha sentido».

Después de confesar que antepone su profesión a sus ideales, para desviar la atención, comenzó a realizar preguntas retóricas como «¿Qué significa sentirse de un país?», «¿Hay una competición?», «¿Si eres más español puedes ir?», «¿Qué prefiere el aficionado, un jugador que juega de la hostia y se la pela el país o uno que es el que más quiere a su país y luego tiene un rendimiento bajo?», «¿Cuando ganamos el Mundial se pusieron a mirar si sentíamos el país?»

Su noche más loca: de casi dormir en el calabozo, al casino

También, Piqué desveló una anécdota de cuando tenía 20 años y jugaba para el Mánchester United.

Fue una noche de juerga. La policía de Mánchester le pilló conduciendo ebrio y le realizó un control de alcoholemia. Cómo es lógico acabó dando positivo y, de camino a la comisaría, declaró lo qué hizo para evitar dar más de la tasa permitida y, así, librarse de pasar una noche en el calabozo e ir a juicio: