El Fortes más forofo carga contra el arbitraje en Balaídos

Tiene un cabreo descomunal.

Xabier Fortes saltó a Twitter como un poseso a criticar duramente el arbitraje de Pablo González Fuertes, colegiado asturiano, que fue el encargado de impartir justicia deportiva entre el Real Club Celta de Vigo y el Real Madrid (1-2).

El conductor de ‘La Noche en 24’ (TVE) mostró su contrariedad, pero no tanto por la derrota del representativo celeste, sino porque el triunfo del cuadro merengue acerca la Liga al Santiago Bernabéu y neutraliza en gran medida el 0-4 del Fútbol Club Barcelona en Chamartín, previo al parón liguero por los compromisos de las selecciones.

Fortes, aficionado del Pontevedera y también seguidor del cuadro entrenado por Xavi Hernández, consideró que las tres penas máximas pitadas a favor de los de Carlo Ancelotti fueron excesivas:

El presentador lanzaba un primer mensaje con mucha mala idea sobre lo acontecido en el césped de Balaídos:

Desde los Reyes Católicos no se recuerda en Galicia algo semejante.

Los tuiteros, que sabían que iba a ser fácil calentar al periodista de la televisión pública, le fueron mostrando el capote para que entrase a ‘matar’:

Seguidamente ya iba dejando clara su intención, cargar duramente contra el arbitraje de Pablo González Fuentes:

Flash Interviú imaginario en Balaídos.

– Pregunta: Qué tal el arbitraje?

-Iago Aspas: No nos podemos quejar.

-Repregunta: Entonces es que están satisfechos.

-Iago Aspas: No, es que no nos podemos quejar.

— Xabier Fortes (@xabierfortes) April 2, 2022