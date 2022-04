Mbappé siembra dudas sobre su futuro y un tertuliano madridista de ‘El Chiringuito’ le manda un ‘recado’

«Sí, por supuesto. No tomé la decisión». Estas fueron las declaraciones el pasado domingo 3 de abril de Kylian Mbappé tras la pregunta de si había posibilidades de que se quede en el PSG.

Declaraciones que metieron el miedo al madridismo y da esperanzas al club parisino. El crack francés fue el protagonista sobre el terreno de juego en el duelo entre el PSG contra el Lorient. El delantero anotó dos goles y repartió tres asistencias y, nada más acabar el encuentro, Mbappé atendió a los medios de comunicación y sembró las dudas al responder sobre su futuro:

«Aún no he tomado mi decisión, todos saben que no he tomado mi decisión. Estoy pensando porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no lo sé. Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no le rindo cuentas a nadie. Es una elección personal. Si tomé mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y las cosas malas que he hecho, siempre las he asumido. No tengo que esconderme, no maté a nadie. Quiero tomar la mejor decisión que pueda. No quiero estar equivocado. Quiero tomar la decisión correcta. Sé que para la gente es un poco tarde».