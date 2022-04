El Cholo saca su lado más ‘mourinhista’ y atiza a Pep Guardiola

«Tuvo la suerte de estar acompañado siempre de extraordinarios jugadores». El Cholo Simeone hizo de la rueda de prensa anterior al encuentro de los cuartos de la Champions League entre el City y el Atleti una rememoración a aquellas que se vivían entre el Real Madrid y Barcelona con Mourinho y Guardiola en los banquillos.

Y es que, el técnico del Atlético de Madrid no dudó en mandar un ‘palito’ al técnico catalán y avivar un poco la llama de la polémica. Esto dijo a los compañeros de Movistar Plus+:

»Nunca he podido tener la posibilidad de tener a los Xavi, Busquets, Piqué, Iniesta, Messi… Más allá del gran talento que tiene Guardiola, tuvo la suerte de estar acompañado siempre de extraordinarios jugadores».

— #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) April 4, 2022

Simeone: ''Nunca he podido tener la posibilidad de tener a los Xavi, Busquets, Piqué, Iniesta, Messi… Más allá del gran talento que tiene Guardiola, tuvo la suerte de estar acompañado siempre de extraordinarios jugadores''. #NoticiasVamos , 20:30h con @sguasch y @carlosplus . pic.twitter.com/Sv5UEI4veJ

Pero no sólo habló de la «suerte» que ha tenido o tiene Pep Guardiola, también comentó los aspectos más importantes de la eliminatoria entre citizens y rojiblancos y, en alguna ocasión, alabó la labor del técnico catalán:

«Lo me gusta de equipos como el City es el esfuerzo que tienen por recuperar el balón, da gusto verles jugar. Lo que me genera cosas importantes es ver a jugadores de esa calidad estar siempre activos y no dar por perdida ninguna pelota. Es lo que todos los entrenadores queremos».