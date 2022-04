El ‘chanchullo’ con el que Piqué trincó una comisión multimillonaria por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí

Escándalo histórico. Lo desvelado por ‘El Confidencial‘ el lunes 18 de abril de 2022 confirma que el fútbol es, cada vez más, un negocio y un ejercicio seguro para sacar dinero, y no un espectáculo deportivo.

Y es que, según el artículo publicado por el medio citado anteriormente, Rubiales, Presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), acordó con Piqué hasta 24 millones de euros en comisiones por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

La RFEF firmó un contrato con Sela, la compañía pública de Arabia Saudí, en el que se garantizaba el cobro de 40 millones de euros por cada edición que se celebre allí. Y en comisiones, Kosmos, empresa de Piqué se llevó 24 millones de euros por el papel decisivo que tuvo el futbolista.

Rubiales pactó con Piqué el cobro de una comisión millonaria por el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí. El presidente de la RFEF presionó a Riad para que abonaran al jugador hasta 24 millones de euros por disputar el torneo en ese país #SupercopaFileshttps://t.co/fC8aW4otOG pic.twitter.com/mStPnQhyxW — El Confidencial (@elconfidencial) April 18, 2022

Piqué y el formato ‘final-four’

Y es que, el acuerdo de trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí se hizo, entre otras cosas, porque Piqué tuvo un papel fundamental al hacer de intermediario. Las conversaciones entre ambos comenzaron a finales de 2018 y fue el mismo futbolista el que propuso de cambiar el formato de la competición al estilo ‘final-four’ (dos semifinales y la final) entre los dos clasificados de LaLiga y los dos futbolista de la Copa del Rey para ganar más dinero con los derechos televisivos.

Rubiales dio el ‘okay’ al futbolista y este comenzó a trabajar en busca de un estadio que acogiera la competición con el formato ‘final-four’ con Arabia Saudí en el horizonte.

Las posibilidades eran el Santiago Bernabéu, aunque el Camp Nou era el verdadero objetivo para llevarse más comisiones de por medio.

«Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre…»

«A ver Geri. Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no. Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad -el Camp Nou-, que es el campeón de Liga -el Barcelona-, que es el campeón de Copa o finalista de Copa -el Barcelona-… Yo creo que legitimidad tenemos», dijo Rubiales a Piqué.

Sobre las comisiones por hacerlo en el Camp Nou, Rubiales dijo a Piqué:

«A lo mejor, en vez de alquilar por medio kilo cada partido, lo puede alquilar por más y sacar dos kilos o dos kilos y medio. Entonces yo creo que ahí también tiene un margen de negocio el Barça».

En marzo de 2019, Rubiales y Piqué iniciaron la búsqueda de un estadio. Rubiales iba a reunirse con el Real Madrid para tantear que se disputara en el Santiago Bernabéu, aunque el verdadero objetivo era que se jugara en el Camp Nou #SupercopaFileshttps://t.co/fC8aW4otOG pic.twitter.com/qaJFMIYecb — El Confidencial (@elconfidencial) April 18, 2022

Tras reunirse con el Real Madrid y Barça y poner sobre la mesa la posibilidad de jugar en sus campos la Supercopa de España con el formato final-four -algo que no se llegó a hacer-, Piqué y Rubiales comenzaron a trabajar para hacerlo en Arabia Saudí.

Acuerdo cerrado con Arabia Saudí

Piqué, tras cerrar prácticamente en agosto de 2019 el acuerdo con Arabia Saudí, tuvo que actuar sobre Rubiales porque a este le entraron dudas en el último momento:

«Rubi, entiendo perfectamente tu postura, pero piénsalo por un momento. Si tú ahora… todo el mundo sabe ya… era un rumor que íbamos a Arabia Saudí. Si ahora cambias y te vas a otro sitio simplemente por el hecho de que esta gente se ha enterado de esto, lo van a utilizar en tu contra. Van a decir que te ibas a ir a Arabia Saudí, ibais a hacer esto y como os han cogido, pues ahora cambiáis de sitio (…) Yo lo valoraría, porque es que de esta manera demuestras que tú no estabas haciendo nada incorrecto, ¿entiendes? Y además, vas con la misma gente y con el mismo precio, etcétera, etcétera. Y puedes decir: ‘No, no, estabais equivocados. Esto es mentira, lo que estáis diciendo’. Por eso, que, hostia, dale una vuelta. Tenemos hasta el 8 para hablarlo y lo pensamos. ¿Vale? No perdemos nada en eso».

El Presidente de la RFEF hizo caso al central catalán y el 11 de septiembre se confirmó que la Supercopa de España se jugaría en Arabia Saudí a cambio de 40 millones para el organismo que preside Rubiales y, por el otro lado, Piqué se llevó un total de 24 millones en concepto de ‘comisiones de éxito’ por parte de Sela, la empresa pública de Arabia Saudí.

El 15 de septiembre, con todo el acuerdo finiquitado, Rubiales mandó un mensaje a Piqué para darle las gracias por su labor en las negociaciones:

«Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites [risas]. Venga, un abrazo enorme. Cuídate mucho, amigo»