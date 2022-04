El independentista Piqué se ‘corona’: intentó usar al Rey Emérito para trincar una comisión mayor

Todo por la pasta. Esos son los valores de Gerard Piqué alias ‘Geri’. Independentista en lo social pero ‘juancarlista’ cuando le conviene.

‘El Confidencial’ el 18 de abril de 2022 sacaba a la luz audios y documentos que comprometen a Piqué al pactar comisiones con Rubiales, Presidente de la Federación de Fútbol, por trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Pues bien, el mismo medio continúa publicando más audios y conversaciones entre ‘Geri’ y ‘Rubi’. ¿Lo último? Recurrir al Rey Emérito para firmar con Arabia.

Y es que, Piqué y Rubiales buscaban a toda costa contactar con los ‘peces gordos’ de Arabia. Cuantos más contactos mejor. Y si por el camino había que tragarse los principios y valores de cada uno, pues se hacía y punto.

Porque Piqué, a pesar de los esquivos que hace a las preguntas sobre su faceta independentista, en su momento, defendía por las redes la celebración del referéndum independentista -e ilegal-, con imágenes que lo demuestran.

La idea propuesta por Piqué de buscar y contactar con Juan Carlos I no le hizo mucha gracia a Rubiales:

Pero la respuesta de uno de los capitanes del Barça no tardó en llegar, que seguía ‘erre que erre’:

«Pero, Rubi, hagámoslo distinto. No me estáis pagando. No estáis pagando a Kosmos en ningún momento. Nosotros trabajamos para los saudíes, no para vosotros. Desde los saudíes queremos acercarnos al Rey»