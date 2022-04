Juanma Castaño y Piqué protagonizan una discusión de alto voltaje tras el lío de la Supercopa en Arabia

Piqué, futbolista y empresario. O empresario y luego futbolista, está en su salsa. Como acostumbra el catalán, la polémica le rodea una vez más y esta vez de las más gordas que se recuerdan.

Y es que el pasado lunes 18 de abril ‘El Confidencial’ sacó a la luz unos audios y documentos en el que Piqué -o ‘Geri’- se comunicaba con Rubiales -o ‘Rubi’- y finiquitaban un acuerdo millonario por ambas partes al llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí con comisiones de por medio.

Tras el revuelo causado por esta serie de documentos y archivos, el futbolista del Barça comunicó a través de sus redes sociales que convocaba una rueda de prensa a través de la plataforma de stream de ‘Twitch’.

Y Piqué cumplió con su palabra y salió a dar la cara ante la gente para defenderse de las acusaciones que le estaban envolviendo tras el partido del Barcelona y Cádiz.

Tras unos problemas iniciales con el directo que retrasó la comparecencia del catalán, a eso de las 00.00 horas del martes 19 de abril, Piqué comenzó su rueda de prensa.

Juanma Castaño, presentador de ‘El Partidazo de COPE’ y desde los micrófonos de estos mismos, le preguntó a Piqué:

«Quería preguntarte si consideras ético y moral que un futbolista en activo, que va a jugar una competición, negocie un asunto económico importante con el Presidente de la Federación -Rubiales- y establezca los cachés para los equipos participantes. Realmente, ¿no te parece que hay un conflicto de intereses?»

Por lo que pareció, a Piqué no le sentó muy bien esta pregunta y saltó a la defensiva. «¿Cuál es el conflicto de interés Juanma?, respondió.

A lo que acto seguido, Castaño le dijo: «Pues que tú formas parte de esa competición y no puedes, bajo mi punto de vista, determinar los cachés o proponer al Presidente lo que cobran los clubes».

El central del Barça se defendió con el tema de los cachés que son «audios sacados de contexto y que ese tema son de la Federación», sólo que él le está ayudando a Rubiales «a buscar una fórmula que para él tenga lógica».

Juanma, volvió a recriminarle que los conflictos de intereses están ahí porque «el que organiza la competición no debe tener un negocio con alguien que busca ganar la competición. No se puede ser juez y parte y no puedes jugar una competición en la que tu estás participando comercialmente«.

Posteriormente, las chispas saltaron entre ambos y comenzó el ‘meollo’ del rifirrafe:

«Que no tiene nada que ver un tema comercial con un tema de resultado en el campo. Escúchame, Juanma. Traigo una oportunidad para la RFEF con claras diferencias económicas de lo que cobraban antes y después».

Cada vez la cosa iba a más y Castaño le dijo que eso no lo «debía hacer un jugador porque puede sospechar que Rubiales va a tener un comportamiento distinto de ahí en adelante porque tienen acuerdos económicos mutuos».

Piqué se defendía con el cambio a «un nuevo formato de la competición». «Que tú me tires, Juanma, de que la relación va a ser distinta porque tengo un contrato comercial…», decía Piqué a Castaño.

Y explotó la bomba. «Tú al Presidente de la Federación le llamas ‘Rubi’, y él a ti ‘Geri’. No sé si tiene ese ‘compadreo‘ con todos los jugadores de primera».

Piqué, cabreado, le respondió:

«Juanma, a veces parece que vivas en otro mundo, chico. A Rubi le voy a llamar así porque tengo relación con él, era mi presidente cuando jugaba en la Selección. Estás mezclando las cosas. Obviamente tengo más relación con Rubiales que un futbolista de otro equipo que no ha estado en la Selección. ¿Qué me estás contando? Es que estás mezclando las cosas. ¿No le puedo llamar ‘Rubi’ que ha sido mi Presidente? Al final aquí, el conflicto de intereses los marca los valores que has tenido de pequeño. Y yo sé separar lo que es un acuerdo comercial con lo que es jugar al fútbol como he hecho toda mi vida«.

«Nadie me va a dar una ayuda de nada. Nunca me la han dado y nunca me la darán. Tampoco la he pedido nunca y no la voy a pedir. Es tirar mierda por tirar mierda«, finalizó su discurso Piqué.