Espectacular ‘palo’ de Guti a Sergio Ramos en ‘El Chiringuito’

A Guti le da lo mismo. Si tiene que poner en su sitio al Presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, lo hace. Y si tiene que ser al que fue su compañero y capitán posteriormente del club de su vida, el Real Madrid, también lo hace.

Y es que, el pasado martes 19 de abril se habló de Sergio Ramos en ‘El Chiringuito’. El central sevillano podría salir de su club actual, el PSG, tal y como informa el medio francés ‘Le Pariesen’.

Los dirigentes del equipo galo le han colocado en la rampa de salida ante la falta de continuidad del sevillano por culpa de las lesiones.

El central quiere continuar en el PSG y cumplir el año de contrato que le queda. Pero el club-estado, que no está contento con su rendimiento deportivo, parece que le ha puesto el cartel de ‘se vende’.

El principal problema con el que se encuentran los dirigentes parisinos es su elevada ficha, algo que muy pocos clubes pueden asumir.

Uno de los tertulianos estrella de ‘El Chiringuito’, Guti, declaró que Sergio Ramos se equivocó cuando se marchó del Real Madrid:

«Yo creo que sabe que se ha equivocado. No por lo que le está pasando en París ni por el contrato que ha hecho, si no porque estiró mucho a la hora de negociar con Florentino pensando que Florentino iba a hacer lo que él quería. Y para Florentino el Madrid está por encima de todos. El Madrid cuando un jugador llega a cierta edad se le renueva de año en año. Para Sergio y para todos. Y eso es lo que Ramos no comprendió. Por eso se está arrepintiendo».