Insólita respuesta de Rubiales: de la Supercopa de Arabia a… ¡sus piernas rotas!

Es un meme histórico. Mas que esclarecer los hechos y responder a las preguntas de manera directa, Rubiales soltó en la rueda de prensa el pasado miércoles 20 de abril unas respuestas completamente incomprensibles.

Después de que ‘El Confidencial’ sacara a la luz documentos y audios en los que están involucrados Piqué y Rubiales, con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Tras charlar en la rueda de prensa de la honestidad, transparencia, y el beneficio para el fútbol español y modesto que caracteriza al equipo de Rubiales, comenzaron las preguntas por parte de los periodista que estuvieron en la sala.

Muchas preguntas, claras y concisas, fueron ‘esquivadas’ por parte de Rubiales. Sorprendió sobre todo una, cuando un periodista le preguntó al Presidente de la Federación si había «pensado en dimitir». Y su respuesta ya es todo un meme en las redes sociales:

«Si alguien es capaz de sacar información de mi teléfono, no me cabe la menor duda de que estoy en el lado bueno. Soy un luchador. Cuando nací, nací en Las Palmas, tengo una hermana mayor que cayó encima de mí con un mes y me partió las piernas de arriba abajo. Cuando llegué el médico le dijo ‘su hijo va a ser de todo menos futbolista’. Soy un luchador y las mentiras no pueden acabar con una buena gestión».

De ser preguntado sobre si había pensado en dimitir a declarar que cuando tuvo un mes de vida su hermana le partió las piernas de arriba a abajo. Absolutamente un ‘testimonio desgarrador’.

Pero hay más, en el último momento de su alegato -y durante toda la rueda de prensa-, Rubiales declaró el miedo que tiene en el presente porque cree que el hackeo a su teléfono lo hizo una «mafia«:

«Les pido que hablen del delito que han cometido, que apenas se está hablando. ¿A quién beneficia esto? Yo no bebo alcohol, no fumo… pero yo no garantizo que el día de mañana me puedan meter un saco de cocaína en el maletero. Lo he pasado mal porque se ha perjudicado a gente. Cuando llamé a Piqué le dije «estoy preocupado por que te salpique a ti, por tu familia, por mi familia…». Yo no me merezco esto, mis hijas y mi familia no se merecen esto.

Otra insólita respuesta -la de la cocaína-, que parece ser que le gustó bastante a Rubiales porque acudió a ella en varias ocasiones. Al ser preguntado por posibles conflictos de intereses y si teme a su inhabilitación dijo:

«No hay conflicto de intereses porque no tenemos con Kosmos -empresa de Piqué- ninguna relación económica. En cuanto a lo segundo -una posible inhabilitación-, cuando uno es honesto y hace bien las cosas… lo único que tengo es miedo a que me metan un saco de cocaína los mismos que os han pasado los documentos, eso sí que me da miedo. Me considero un hombre muy valiente. Para estar en mi situación en la RFEF no me puede faltar valentía. Sabía que me atacarían, pero no sabía que llegaría a esto».

Como caló tanto su frase de cocaína y sorprendió lógicamente, fue preguntado por ello, a lo que respondió:

«¿No les parece una acción mafiosa que me hayan robado esto con el interés de venderlo a la prensa y dañando mi imagen y poniendo unos audios y no las contestaciones? Esto es una mafia. No creo que me vea en el punto de verme en una cuneta con un disparo en la nuca, pero por qué no voy a verme con un saco de cocaína en el coche».

Como suele ocurrir en estos casos, el ingenio de algunos usuarios de las redes sociales se vio reflejado en algunos tweets:

Solo en España cogerían al presidente de la Federación con un acuerdo del que depende su salario y negociado con un futbolista y este presidente respondería con que se partió las piernas de pequeño, no fuma ni bebe, con que las mujeres avanzan en Arabia Saudí y que irá sin gorra. — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 20, 2022

Mi hermana me partió las piernas de arriba a abajo cuando tenía un mes porque cayó encima mía. Ahora soy bachatero. — Usuario Arroba (@u_arroba) April 20, 2022

Hay partes de la rueda de prensa que están siendo dignas de la sección de "La gente de Bart". — Paco Rico (@pacoricolozano) April 20, 2022