‘Lío Supercopa’: Rubiales hizo aún más millonario a Piqué rechazando a Catar

Todavía hay más. ‘El Confidencial’ continúa sacando a la luz documentos inéditos sobre Piqué, Rubiales y la Supercopa de España.

Primero con los ‘chanchullos’ con los que Rubiales y Piqué trasladaron la competición a Arabia Saudí, luego con la búsqueda por parte del catalán de Juan Carlos I para contactar con los saudíes, y ahora, el medio citado anteriormente desvela que había un país más interesado en la Supercopa: Catar.

El emirato ofrecía condiciones casi idénticas que Arabia Saudí, pero había diferencias que al final resultaron decisivas a la hora de elegir al mejor postor.

¿Las condiciones que pusieron sobre la mesa cada país? Arabia Saudí ofreció 40 millones y Catar 33 millones -ambas cantidades libres de impuestos-.

Pero había diferencias entre las ofertas. Primero que Catar no ofrecía ningún tipo de comisión a Gerard Piqué, no como Arabia Saudí que le embolsó 24 millones.

Segundo que los saudíes establecieron una cláusula en la que se penaliza con 5 millones de euros si Real Madrid o Barcelona no lograran por méritos deportivos disputar la competición. Y, si ninguno de los dos va con 10 millones totales es decir, en vez de 40 pagan 30 millones.

Catar en cambio pagaba 33 millones jugara el equipo que jugara, sin variables.

Es decir, la opción de Catar era más ventajosa pero Rubiales decidió rechazarla y aceptar la de Arabia Saudí. Esto deja aún más dudas sobre la figura del Presidente de la RFEF, porque parece que aceptó la de los saudíes para que su ‘amiguete Geri’ se llevara comisiones de 24 millones de euros.

Es más, antes de desechar la oferta de Catar, la Federación firmó un precontrato con estos tal y como publica ‘El Confidencial’.

Este precontrato lleva las rúbricas del secretario general de la entidad catarí, Mansoor Al-Ansari, y de su homólogo en la Federación, Andreu Camps, mano derecha de Rubiales en la cúpula de la institución.

Además, los cataríes introdujeron, además de la cantidad fija de 33 millones, un incremento anual del 3% a partir de la cuarta edición. Y, sobre todo, en la negociación Catar-RFEF no hubo ningún intermediario de por medio y, por tanto, sin comisiones -no como con Arabia Saudí-.

Es más, la RFEF ratificó el contrato con Catar y todo apuntaba a que se sellaría la firma de ambos, pero Piqué presionó a Rubiales para que cambiaran de idea y firmasen con Arabia Saudí y así llevarse los 24 millones de comisión tal y como se escucha en el audio publicado por ‘El Confidencial’ este lunes 18 de abril:

«Rubi, entiendo perfectamente tu postura, pero piénsalo por un momento. Si tú ahora… todo el mundo sabe ya… era un rumor que íbamos a Arabia Saudí. Si ahora cambias y te vas a otro sitio simplemente por el hecho de que esta gente se ha enterado de esto, lo van a utilizar en tu contra. Van a decir que te ibas a ir a Arabia Saudí, ibais a hacer esto y como os han cogido, pues ahora cambiáis de sitio. Yo lo valoraría, porque es que de esta manera demuestras que tú no estabas haciendo nada incorrecto, ¿entiendes? Y además, vas con la misma gente y con el mismo precio, etcétera, etcétera. Y puedes decir: ‘No, no, estabais equivocados. Esto es mentira, lo que estáis diciendo’. Por eso, que, hostia, dale una vuelta. Tenemos hasta el 8 para hablarlo y lo pensamos. ¿Vale? No perdemos nada en eso».