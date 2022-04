El futuro de Haaland pasa por el Real Madrid

Haaland será una de las estrellas del próximo mercado de verano con tres grandes frentes abiertos: Real Madrid, Manchester City y Fútbol Club Barcelona. Renovar con el Borussia de Dortmund es algo improbable que suceda , ya que el conjunto alemán no pasó de fase de grupos de la Champions al quedar tercero por detrás del Ajax y del Sporting de Portugal, mientras que en Europa League fue eliminado en dieciseisavos de final por el Rangers.

El noruego es más ambicioso y busca otras metas en el continente. Quedar segundo en la Bundesliga alemana no le es suficiente y quiere desembarcar en alguna potencia de Europa. España e Inglaterra son sus dos únicas opciones. En España, Madrid y Barcelona. En Inglaterra solo hay un equipo que se lo pueda permitir, el Manchester City. Por eso mismo, el club catalán está prácticamente descartado, ya que no logra satisfacer las pretensiones económicas de Mino Raiola, por lo que la segunda opción de los culés está en otro delantero de Alemania, el que cayó eliminado por el Villarreal, Robert Lewandowski del Bayern de Múnich.

El Borussia Dortmund preferiría que Erling Haaland fiche por el Real Madrid debido a que ambos clubes tienen buenas relaciones y consideran que Florentino Pérez ha respetado el contrato del futbolista, dirigiéndose en todo momento con el equipo alemán, mientras que el Manchester City sondeó al futbolista directamente.

La decisión que debe tomar el delantero entra el conflicto entre la parcela deportiva y el rédito económico. La oferta del conjunto inglés, mientras que en el equipo español. El Manchester City ha ofrecido 30 millones de euros por temporada, además de más de 100 millones por su fichaje, llegando a un montante 300 millones de euros por el goleador. Cifras a las que el Real Madrid no puede llegar, pero será campeón de Liga y es un aspirante a levantar la Champions tras remontarle al París Saint Germain y al Chelsea.

Según publica Times, si el equipo de Pep Guardiola se hace con los servicios del ariete, tendrá una cláusula liberatoria en su contrato para que pueda firmar en un futuro por el Real Madrid. El partido de semifinales de la máxima competición europea no solo clasificará a un equipo para la final, sino que podría ser un motivo para su elección.

Pero Florentino Pérez tiene un as bajo la manga. Si ficha a Mbappé las opciones de que Haaland llegue a Chamartín disminuirán. Al noruego no le importaría compartir delantera con el francés, pero considera que fichar el mismo verano que la estrella parisina, le haría sombra. Si finalmente no llega a la capital de España, ascenderían las opciones de vestir de blanco. El presidente blanco lo tiene todo en sus manos para elegir quién será el próximo galáctico.