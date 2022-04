El chivato de Piqué ‘traicionó’ a Sergio Ramos con su amiguete Rubiales

Continúa el lío Piqué-Rubiales. Son ya cinco días de audios y documentos sacados a la luz por parte de ‘El Confidencial’ que no dejan en muy buen lugar ni al futbolista, ni al Presidente de la RFEF.

Todo comenzó el pasado lunes 18 de abril en el que el medio citado anteriormente publicó los chanchullos que se traían -¿y traen?- ‘El Geri’ y ‘El Rubi’ con el tema de la Supercopa de España y su traslado a Arabia Saudí.

Este viernes 22 de abril, echaron ‘más leña al fuego’ con un nuevo implicado: Sergio Ramos. El excapitán del Real Madrid no está metido en el asunto, sino que es víctima del ‘buenrollismo’ que se traen Rubiales y Piqué.

Y es que, Sergio Ramos pecó de inocente al confiar en Piqué. A pesar de que jugaron juntos en la Selección Española formando una pareja de centrales histórica en nuestro país, el futbolista del Barcelona se la clavó por la espalda al sevillano.

En esta ocasión, el diario revela que el central del Barça le reenvió al presidente de la RFEF un audio de Sergio Ramos en el que se negaba a apoyarlo en su intención de desbancar a David Aganzo de la presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

En el audio en cuestión, Ramos opina sobre el intento de Rubiales de desbancar a Aganzo de la AFE, afirmando que prefiere no meterse en un asunto de guerra de instituciones ya que considera que no debe ser asunto de los futbolistas.

Tras esto, Ramos habló cómo era su relación con Aganzo y «el feo» que le hizo:

«Y yo con Aganzo, obviamente, ya te lo he dicho, la relación era correcta y profesional por pertenecer al sindicato y defender los intereses de los jugadores. Pero tampoco tengo nada con él y después del feo que me hizo le he puesto la cruz. Yo creo que esto no es un tema nuestro ¿Nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de AFE que realmente el que lo está moviendo es Rubiales? No sé, yo creo que nosotros aquí es un tema suyo para que lo resuelvan entre ellos», dijo Ramos.