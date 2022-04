Pedrerol y uno de sus tertulianos de ‘El Chiringuito’ protagonizan una de las mayores broncas del programa

La discusión entre Josep Pedrerol y Javi Balboa pasará a la historia del programa. Y es que, presentador y tertuliano mostraron sus indiferencias tras el encuentro City-Real Madrid, que se saldó con un 4 a 3 a favor de los ingleses en un partido dantesco del equipo merengue, pero que le deja vivo de cara al partido de vuelta en el Santiago Bernabéu.

El cuadro ‘citizen’ metió 4 tantos, pero mereció muchos más. Es cierto que los blancos contraatacaron con 3 goles que dejan abierta la eliminatoria, pero el mal juego del equipo de Ancelotti es un hecho.

Y precisamente de ello se ‘quejaba’ Javi Balboa, exjugador del Real Madrid y ahora tertuliano de ‘El Chiringuito’. Tras finalizar el encuentro entre ingleses y madrileños, Pedrerol preguntó a Balboa cuál era su opinión al respecto del encuentro:

Las declaraciones no sentaron del todo bien a otro tertuliano, José Luis Sánchez, también de la bancada madridista, y le recriminó a Balboa:

Balboa, que contestó a Sánchez que él estaba dando su opinión. El ambiente entre ambos comenzó a calentarse pues no se ponían de acuerdo y, más que un debate, parecía una discusión de bar.

Fue entonces cuando Pedrerol entró en escena en defensa de Jose Luis. «Es verdad Javi que ha parecido que todos los goles han sido por fallo del rival», dijo Josep a Balboa. Este último respondió que «si me preguntas a mí te doy mi opinión. Si la doy y a uno le molesta, no me preguntes si no».

El plató comenzó a ‘arder’ por las chispas que saltaban y la discusión fue aún a mayores. «A ver si Jose no puede contestarte ahora», dijo Josep a Javi, que estalló:

«Lo que no puede ser es que me quieras echar siempre la mierda encima. Porque en el primero gol del City lo he que dicho yo es que ha sido un fallo defensivo del Madrid. ¿lo he dicho o no? Pues ya está, no me echéis siempre la mierda. Si no queréis mi opinión no me preguntéis y ya está», respondió Balboa.