La broma de saltar al ruedo de La Maestranza supondrá un puyazo económico para Joaquín (Betis)

De 30 a 60.000 euros.

Esa es la cuantía de la multa a la que puede enfrentarse Joaquín Sánchez, futbolista del Real Betis, por la broma de saltar al ruedo de la Plaza de toros de la Real Maestranza, en Sevilla.

El integrante del conjunto verdiblanco asistía a la corrida del 30 de abril de 2022 en el coso hispalense cuando el diestro Antonio Ferrera se acercó hasta el lugar que ocupaba el jugador y le invitó a saltar a la arena.

Joaquín, conocedor de las estrictas reglas y del castigo económico que conllevaría su acción, rehusó inicialmente el meterse en el ruedo.

Sin embargo, fue tal la insistencia del torero, quien llegó a insistir en que él pagaba la multa, que finalmente el bético se venció a sí mismo y saltó a la arena.

El gesto fue muy aplaudido en el coso sevillano. Ahora bien, de la multa, sea para el jugador, sea para el matador, no se libra nadie.

Y la misma va a ser un descabello económico importante en función de cómo se juzgue la gravedad o la levedad del gesto del futbolista.

El gesto de Joaquín provocó divisiones en el tendido de las redes sociales:

No me gustan los toros, no me considero antitaurino tampoco.

A Joaquín ya le han invitado a más de una charla, coloquios del mundo del toro al mismo nivel que otros toreros.

Quizás el problema lo provoca el mismo mundillo del toro cuando mete en un mismo escalón a diferentes

— Madrigal (@ManuMadrigal4) May 1, 2022