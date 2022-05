Champions: El Real Madrid es inmortal, vence al City y se mete en la final de París contra el Liverpool (6-5)

El rey de Europa volverá a estar en una final de la Champions.

Unanimidad en las portadaS de medio mundo ante la proeza del equipo de Ancelotti. Adjetivos como «irreal» o «increíble» se repiten en todos ellos

En otra noche memorable de las que solo se viven en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid dio la vuelta al duelo frente al Manchester City.

El Madrid perdía 0-1 en el 89’, pero entonces apareció la magia de este estadio y la leyenda de este club para firmar otro capítulo histórico e inolvidable. C

on todo perdido, un doblete de Rodrygo forzó la prórroga, en la que un gol de penalti de Benzema resolvió la eliminatoria.

El 28 de mayo, los de Ancelotti buscarán conquistar ante el Liverpool la Decimocuarta en Paris.

El Real Madrid volvió a sacar el ADN de las grandes noches europeas blancas en el Santiago Bernabéu y remontó contra el Manchester City de Pep Guardiola para medirse en la final de la Champions League frente al Liverpool, tras eliminar al Villarreal en semifinales, el próximo 28 de mayo en París.

Para conseguir esta gesta, los merengues debían anotar un gol para igualar el resultado o anotar dos para poder pasar tras el 4-3 de la ida en el Etihad.

LA REMONTADA SURREALISTA

A pesar de que el equipo blanco estaba prácticamente en la lona, lo cierto es que dos elementos se juntaron en los minutos finales para reventar el encuentro. El ‘factor Bernabéu’ y el ‘factor Rodrygo’ se iban a conjugar en el mismo espacio de tiempo para remontarle al City el encuentro en cuestión de dos minutos. El brasileño puso el 1-1 en un remate en el primer palo en el que se anticipó a toda la defensa visitante tras una buena dejada de Benzema.

Sin tiempo casi para celebraciones, el Madrid lo iba a volver a hacer. Esta vez con un centro lateral, obra de Carvajal, para que otra vez Rodrygo, esta vez de cabeza pusiera el balón en la red del City. El Bernabéu enloquecía de nuevo, todos lo hacían. El equipo había vuelto a hacerlo. El partido se iba a la prórroga con los blancos envueltos en la magia de su estadio.

Benzema adelantaba al Madrid en la eliminatoria en la prórroga

El tiempo extra no iba a dar respiro desde el primer segundo. De hecho, Benzema, que no había tenido su mejor encuentro, iba a ser capaz de sacarle un penalti muy claro a Ruben Dias, adelantándose a él, para tener la ocasión de poner por primera vez por delante en toda la eliminatoria a los blancos. Karim, que había marcado a lo Panenka en la ida, fue bastante más práctico en esta ocasión. Lanzó con el interior, buscando el palo derecho de Ederson, y no falló. El Madrid mandaba 3-1, resultado con el que se llegaría a la segunda mitad de la prórroga después de otra parada milagrosa de Courtois en el último segundo del primer acto del extra time.

La segunda mitad de la prórroga se iniciaba con otro contratiempo más para los blancos. Militao se iba al suelo con problemas físicos que hacían pensar en un cambio inminente. De hecho, Vallejo llegó a estar preparado para salir pero no lo hizo de primeras. ‘Mili’ se quedó dentro luchando junto al resto varios minutos más, como Nacho, autor de varias jugadas defensivas TOP que le valieron la ovación del Bernabéu. El estadio blanco pasó a defender cada jugada con el alma, con el corazón. El jugador número 12 empujó como nunca a unos jugadores que lo dieron todo, se vaciaron y obtuvieron premio. El Madrid jugará la final de la Champions tras otra remontada heroica, para la historia, ¡¡sí, sí, sí, nos vamos a París…y ahora a por el Liverpool!

Ficha técnica