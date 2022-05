Iker Jiménez desentraña el oculto secreto del Bernabéu que tanto atemoriza a los rivales

Las remontadas del Real Madrid en esta temporada son un sinsentido futbolísticamente hablando. PSG, Chelsea y Mánchester City son las últimas ‘víctimas’ de los blancos en la máxima competición europea, la Champions League.

Contra el PSG de Mbappé hubo remontada. Contra el vigente campeón de la Champions, el Chelsea, también. Y contra el cuadro de Pep Guardiola, el Madrid levantó la eliminatoria de la forma más épica posible, con dos tantos de Rodrygo en apenas dos minutos que forzó la prórroga.

Y todos estos partidos fueron en el Bernabéu. Nadie sabe qué le ocurren a los jugadores rivales cuando pisan el césped del templo blanco. Ni por qué los entrenadores sienten, quizá, un miedo escénico que les anula mentalmente.

Pero, si alguien tiene la respuesta es Iker Jiménez. El presentador del programa ‘Cuarto Milenio’ mandó un mensaje de voz de WhatsApp a Juanma Castaño, presentador de ‘El Partidazo de COPE’.

Jiménez comenzó el audio dando contexto a la solución de las noches históricas del Bernabéu. «Aquí desde la ‘Nave del Misterio’, Juanma. Iba a hacer un tweet después del partido y mira que he mirado el mapa del Paseo de la Castellana y lo que había ahí. Y tengo que deciros que seguramente sea el sitio más plácido de todo Madrid, que es un lugar lleno de tragedias y enigmas. Pero justo donde está el Bernabéu es como un erial que no tiene historia trágica», dijo.

Después, ya empezó a desentrañar el ‘misterio del Bernabéu’:

«Me encanta lo que ha pasado -que el Madrid remontase ante el City-. Yo no soy de ningún equipo realmente hoy en día porque no me gusta el fútbol moderno. Pero ayer grité los goles del Madrid porque es la representación de lo que significaba Juanito, Camacho, Santillana o cualquiera del Barça, del Atleti o del Hércules de aquella época. La raza y la furia gana porque en el fondo la furia es la mente humana. Al final cuando los otros van con todo a tope, el Madrid tiene un escudo y una historia y representa, al menos para mí, con otros clubs, el fútbol antiguo. Me encanta que el fútbol de siempre aniquile con garra y con fuerza al fútbol globalizado y de tanto ‘toquecito’ permanente».