‘El Chiringuito’: Roncero destapa el mayor miedo del antimadridismo y la cara de Soria lo dice todo

El ‘Culebrón Mbappé’ parece llegar a su fin. El jugador, que ya declaró que su decisión final se sabrá antes del 28 de mayo, apunta al Real Madrid… o no. Y es que, hay muchas informaciones al respecto que indican que tanto jugador como el club blanco ya habrían alcanzado un acuerdo y su fichaje está más que cerrado.

Y otras, todo lo contrario. Tal y como desveló Pedro Morata en ‘El Partidazo de COPE’, Fayza Lamari, la madre del crack galo, continúa negociando la propuesta de la renovación con el París Saint Germain y siembra dudas dentro del madridismo.

A esto se aferran los antimadridistas, conscientes de que, de terminar de concretarse el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, sufrirán varios años los goles del galáctico francés. O así por lo menos lo aseguró en ‘El Chiringuito’ Tomás Roncero el pasado martes 17 de mayo.

El reconocido madridista tuvo unas palabras contra la bancada antimadridista del programa en relación con el posible fichaje de Mbappé por el conjunto merengue:

« Entre el antimadridismo hay un pánico desatado ante la posibilidad de que Mbappé venga al Madrid. No faena, si no pánico.Porque sin Mbappé, el Madrid ha ganado LaLiga con un mes de antelación y está a 90 minutos de ganar la Champions número 14. ¡Sin Mbappé! Si el Madrid añade a eso al mejor jugador de los próximos 10 años yo creo que más de uno estará pensando en pedir excedencia emocional del fútbol. Es decir, me dedico a otra cosa y cuando estos dejen de ganar cosas durante un tiempo volveré».

Con estas declaraciones Roncero destapaba el mayor miedo del antimadridismo pero, ¿qué ocurrirá, según el periodista, si Mbappé finalmente no recala en el Madrid?:

«Si no viene Mbappé lo van a celebrar como si hubiesen ganado la Champions ¿Tú sabes lo que es para ellos lo que es que no venga Mbappé? Es algo a lo que agarrarse este año y será su primera alegría en muchos meses, porque está siendo un estacazo tras otro. Las remontadas, el Madrid en la final, LaLiga 35… todo es perfecto en el Madrid. Y en cambio, el Barça pierde contra el Eintracht de Frankfurt en Europa League, Laporta reconociendo que no pueden fichar a Haaland porque no hay dinero… Es que al final, como venga Mbappé estarán hundidos».