El Chiringuito: Pedrerol hace dudar a su audiencia con idas y venidas en el culebrón Mbappé

El ‘Culebrón Mbappé’ terminará después de muchos años siendo el tema principal de varias tertulias deportivas. Por supuesto, en ‘El Chiringuito‘, el programa presentado y dirigido por Josep Pedrerol, llevan años comunicando las diferentes informaciones de los colaboradores sobre el fichaje de Mbappé y el Real Madrid.

De hecho, Pedrerol siempre fue muy positivo con el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Diferentes exclusivas que seguían la misma línea y que apuntaban a que la incorporación de Kylian estaba bien encaminada. Una de ellas afirmando que, si Mbappé no es jugador del Real Madrid la próxima temporada, él aseguraba que iba a dimitir.

Pero las nuevas informaciones de Josep cambiaron de rumbo y así lo hizo saber en su programa la noche del miércoles 18 de mayo. El periodista actualmente se encuentra confinado en su casa debido a que dio positivo, tal y como publicó él mismo en sus redes, y entró a través de una llamada que se hizo en directo:

«Yo recuerdo cuando Mbappé dijo que quería un proyecto ganador. Y ahora lo que le están queriendo decir es que hay un proyecto ganador y que es parte de ese proyecto. Antes era el tercero en discordia (porque estaba por detrás de Messi y Neymar) y ahora él es el líder de ese proyecto, ganará más que nadie y contarán con él para decidir el futuro . Además, tengo claro que no le gusta ni Leonardo (director deportivo del PSG) ni Pochettino (actual entrenador), y no va a seguir ninguno».

Y tras esto, soltó el bombazo que preocupa, y mucho, a todo el madridismo:

«En fin, día que pasa, día que lo veo peor. Esa es la realidad. En septiembre estaba todo pactado. Cifras, años, todo. Y todo cambia hace un mes y lo del otro día que dijo que tenía la decisión tomada y que la iba a anunciar en los próximos días, desde el Madrid no lo ha entendido nadie. Porque anunciarlo antes de la final de la Champions no era el plan del Real Madrid. Si me preguntáis como está el fichaje de Mbappé por el Real Madrid la respuesta en este momento es: mal. Ojalá me equivoque y las presiones no influyan en Mbappé».