Rudiger confirma su salida del Chelsea: su fichaje por el Real Madrid, a punto

A pesar de que en el próximo fin de semana, el Real Madrid dispute la final de la Champions League frente al Liverpool, desde las oficinas de Valdebebas ya trabajan de cara a los refuerzos de cara a la próxima temporada.

Con especial hincapié en el caso Mbappé, del que aún no se conoce a ciencia cierta su decisión final, el Real Madrid ya tiene vía libre para oficializar el fichaje de Antonio Rudiger, central alemán.

Tan sólo es cuestión de tiempo que el club blanco emita un comunicado haciendo oficial su llegada al Nuevo Bernabéu. Se hará tras la final de la competición fetiche de los blancos y, quizá, con una nueva orejona bajo los brazos, que harían un total de 14.

Y es que, el gigante central a través de un comunicado en ‘The players’s tribune’, anunció en la mañana del viernes y de manera oficial su marcha del Chelsea. Esto era algo que ya se sabía, e incluso su ya ex-entrenador, Tuchel, lo confirmó en una rueda de prensa.

Rudiger confesó cómo empezó su salida del Chelsea:

«Desafortunadamente, las negociaciones de mi contrato ya habían comenzado a complicarse el otoño pasado. Los negocios son los negocios, pero cuando no tienes noticias del club de agosto a enero, la situación se complica… Después de la primera oferta, hubo una larga brecha de simplemente nada. No somos robots, ¿sabes? No puedes esperar meses con tanta incertidumbre sobre tu futuro. Obviamente, nadie vio venir las sanciones, pero al final, otros grandes clubes estaban mostrando interés y tuve que tomar una decisión».