Colosal ‘autozasca’ en El Chiringuito: el barcelonismo celebra el no fichaje de Mbappé «como una Champions»

Cada uno se aferra a lo que puede. Porque, mientras unos deambulan por el campo otros juegan finales de Champions. Y es que, las comparaciones, como dicen, son odiosas y más aún si se hacen entre el actual Barça y el actual Real Madrid.

La noticia de la semana fue la renovación de Mbappé por el PSG. O lo que es lo mismo, el plantón/traición del jugador parisino al Real Madrid. Porque Mbappé, que falló a su propia palabra, será el futbolista que mandará en el fútbol los próximos diez años.

Y verle vestido de blanco daba mucho miedo al Barça y a sus aficionados. Mientras ellos se hunden cada vez más y más en el fango, el Real Madrid -sin Mbappé- se planta en una final de la Champions. Competición, por cierto, que no gana el Barcelona desde 2015.

Eso duele mucho al barcelonismo y lo demuestran ellos solitos, tal y como se pudo ver el pasado domingo 22 de mayo en ‘El Chiringuito‘. Porque, en el programa dirigido por Pedrerol, uno de sus colaboradores, José Álvarez, realizó una encuesta a los aficionados azulgranas sobre el plantón de Mbappé al Real Madrid antes del encuentro que disputaban los de Xavi contra el Villarreal en el Camp Nou.

Lógicamente, debido a la preciosa rivalidad deportiva entre Madrid y Barça, los aficionados de estos últimos se alegraron de que Mbappé no recalase, como se preveía, en el Real Madrid. «Por supuesto que me alegro. Tenerlo en el equipo rival no mola», «Mbappé se ha reído bastante del Madrid. Desde el principio hasta el final», o «me lo he pasado bomba» fueron algunas de las declaraciones de los culés.

🤪El BARCELONISMO, EUFÓRICO con la RENOVACIÓN de MBAPPÉ🤪 😳"Es como haber GANADO la CHAMPIONS"😳 ¡Atento a la encuesta de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoMbappé! pic.twitter.com/fzSt85yjaN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 23, 2022

Pero si hay alguna que resalta por encima de las demás fue la de otro aficionado azulgrana. «Eso es como haber ganado la Champions. Con tal de fastidiar al Madrid…», fue lo que dijo un culé.

Analizando a fondo esta comparación sorprendente, se podría decir entonces que los fans del Barça miran más por el mal ajeno del Madrid, que por su beneficio propio. Esto es sinónimo de que los culés son conscientes de la grandeza del Madrid y de que el fichaje de Mbappé por los mismos supondría un jarro enorme de agua fría para todos ellos.

Un Barça que no ha ganado ningún título esta temporada, e inmerso en una crisis económica e institucional, tiene como único consuelo el mal de su eterno rival porque sus alegrías este año se resumen entre cero y nada.

Celebraron como títulos el 0-4 en el Bernabéu, el pasar de los octavos de la Europa League frente al ‘todopoderoso’ Nápoles -tras fracasar estrepitosamente en Champions League y posteriormente eliminados en cuartos contra el Eintracht de Frankfurt-, e incluso quedar subcampeones por detrás del Real Madrid. Laporta estuvo meses vendiendo humo con el fichaje de Haaland cuando se sabía que no tenían el dinero suficiente para afrontar una operación de tal calibre económico, y vendió que Xavi es el nuevo inventor del fútbol.

Las redes ardieron con el comentario

A pesar de todo ello, el Barça, que parece que vive en ‘Los mundos de Yupi’, es un club más grande de lo que todos los miembros y seguidores del mismo se piensan. Y, en esa línea, fueron los comentarios en Twitter al «es como haber ganado la Champions»:

Yo en ningun momento he visto a Florentino decir gilipolleces de este calibre… Pero bueno,todos sabemos que las únicas alegrías que se llevaran la próxima decada seran las derrotas del Madrid y los no fichajes… Siempre han sido y seran unos memes…🤣😂🤣😂 pic.twitter.com/jAoHRfEUeM — Sr.placaplaca (@PlacaplacaSr) May 23, 2022

Ya se nota 😅 otro título más, el no fichaje de un jugador por el equipo rival 🤣🥳 pic.twitter.com/xDFdWsblK4 — ÓscarRM11 (@oscar_imbernon) May 23, 2022

Independiente de lo que pasó da pena ver y oír eso del barca le alegra más lo que haga o no el Madrid en vez que se preocupen por sus problemas y carencias futbolísticas hasta donde an llegado si a ellos les pasó lo mismo con su héroe falso Messi se vendió igual!!!! — Antonio Rocha (@Antonio39778261) May 23, 2022

En serio no les da vergüenza, no se dan cuenta del ridículo que hacen? 🤣🤣🤣🤣 Se piensan que nos ofenden? Al revés. Ellos nos engrandecen mucho más porque nos dan mucha más importancia, sabemos que están pendientes del Madrid, pero demostrarlo así es muy descarado. A CANALETAS! — Hugo del Brusse 🤍 (@MpasionR) May 23, 2022

Comparar esto con ganar la Champions dice mucho de la exigencia de los hinchas al su club🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Haaland Callahan (@Harry_Clr) May 23, 2022