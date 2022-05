Mbappé marea a todo el mundo: «Siempre he soñado con vestir la camiseta del Madrid»

Este lunes 23 de mayo, a partir de las 15.00 horas, Nasser Al-Khelaifi y Kylian Mbappé acudieron a la rueda de prensa organizada por el PSG para dar explicaciones sobre la renovación del futbolista por el conjunto parisino.

Porque, contra todo pronóstico, Mbappé traicionó al Real Madrid y renovó con el PSG, seducido por los millones inyectados desde Catar.

La rueda de prensa comenzó con unas palabras de Al-Khelaifi hacia el delantero francés:

Después, tras esto, le tocaba el turno al verdadero protagonista de esta historia: Kylian Mbappé. El futbolista francés declaró cómo fue su decisión:

«Teníamos objetivos antes de la temporada y no tenía que responder. Por supuesto que ha sido una decisión difícil. Lo único que hice es refugiarme en el fútbol. También quise tomarme el tiempo necesario para anunciarla».

El chaval iba dando palos de ciego. No sabía donde meterse y no paraba de meter la pata hasta el fondo.

« Todo el mundo sabe que me quería ir la temporada pasada , era la mejor decisión. Este año había un contexto distinto , un contexto privado, como francés, y con la importancia que tengo en el país. Irme de mi país de esta manera. Ha pesado el lado sentimental. Mi historia deportiva no ha terminado en París».

Como sabe que falló a su propia palabra con Florentino Pérez, al que le dio el «sí» hace tiempo, buscó en cierta manera ‘pelotearle‘ e, incluso, dejar abierta la posibilidad de recalar en el cuadro merengue en 2025:

«La semana pasada no se lo dije a mis compañeros. Quería guardar el secreto y que fuera una sorpresa para todo el mundo. Tomé la decisión de llamar antes a Florentino y decírselo al presidente. Ellos han intentado hacerme sentir bien. Hicieron lo mejor y le tengo mucho respeto a Florentino. He tomado una decisión personal, la mejor para mí. Centrarme en este nuevo proyecto, en esta nueva era. No sé dónde estaré dentro de tres años«.