Espectacular palo de Isco a Mbappé en su carta de despedida del Real Madrid

Algunos jugadores del Real Madrid ponen punto y final a su etapa en el conjunto blanco, artífices y claves en uno de los Real Madrid más ganadores de la historia del fútbol.

Es el caso de Marcelo, Gareth Bale e Isco. Los tres terminan contrato este junio y el club no está dispuesto a renovarles y por ello, en la fiesta del Bernabéu tras la 14, fueron despedidos como se merecen.

La más emocionante fue la de Marcelo. El capitán fue el último jugador en salir en el túnel de vestuarios, con la Champions en sus manos y con la ovación unánime de todo el estadio. El brasileño no pudo contener las lágrimas de la emoción.

Otro fue Gareth Bale. El jugador galés, clave en muchas victorias importantes de los blancos, fue ovacionado y aplaudido por todo lo que ha hecho por el Real Madrid. El último, Isco Alarcón, también fue despedido con aplausos.

Y este último, en la mañana del lunes 30 de mayo, decidió escribir una carta de despedida a los madridistas en sus redes sociales. Con 5 Champions League, entre otros títulos, a sus espaldas el malagueño tuvo un mensaje muy emotivo y, de paso, atizó a Mbappé:

«Me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no aunque siempre hay excepciones 🐢😂», dijo Isco.

El mediapunta se acordó de Mbappé tras su ‘no’ al Real Madrid y el emoticono de la tortuga lo deja bien claro. Pero más allá del palo al jugador francés, el bueno de Isco quiso quedarse con lo bueno de su experiencia en el club blanco:

«Recuerdo decirle a mi gente joder el Madrid lleva muchos años sin ganar la Champions y presiento que está al caer y llego LA DÉCIMA, todo lo que viene después ya es historia. 9 años más tarde acaba mi etapa en el club que ha hecho posible que cumpla todos los sueños que tenía cuando era pequeño. A parte de cumplir sueños, ganar más títulos de los que había imaginado, jugar con los más grandes, conocer gente increíble: ME LO HE PASADO DE P*** MADRE Y QUE ME QUITEN LO BAILAO’.»

«Quiero agradecer a compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, fisios, utilleros, trabajadores de Valdebebas y Santiago Bernabéu todo el trabajo, el cariño y el apoyo que todo el mundo necesita y que a mí nunca me ha faltado. También agradecer a la afición que me acogió de manera increíble desde el primer día y que acompaña a este equipo en cada rincón del mundo! Por cierto ayer le decía a un amigo que no entendía para qué estaban recogiendo la fiesta de Cibeles si la 15 está de camino jajajaja. Hasta siempre y Hala Madrid», concluyó Isco su carta de despedida.