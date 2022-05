Marcelo desvela su futuro con la camiseta de la Séptima de Mijatovic: sí seguirá

El capitán del Real Madrid se despidió de la afición blanca después de levantar la decimocuarta UEFA Champions League en París tras ganar contra el Liverpool uno a cero con el gol de Vinicius. Sin embargo, Marcelo adelantó su continuidad, o al menos volverá, en otra parcela del equipo blanco con la camiseta de Chendo cuando consiguieron la Séptima con el tanto de Mijatovic.

El jugador merengue con más títulos en la historia del equipo blanco con un total de 25 trofeos habló en los micrófonos de Real Madrid TV, donde el lateral izquierdo desveló su futuro: «Cierro un ciclo aquí como futbolista, pero seguramente voy a hacer algo con el club porque no puedo, es más fuerte que yo. Quiero seguir en el equipo, tengo que estar porque es el club de mi vida. Tengo algunos años para jugar, pero necesito volver ya».

Quiere formar parte del como embajador como Iker Casillas, entrenador del filial, el Real Madrid Castilla, como Raúl González Blanco, o comentarista de la televisión oficial del club como Roberto Carlos. Con los tres compartió vestuario. Los dos primeros, capitanes y referentes para ejercer el liderato, viendo como el portero levantara la Copa de Europa en Lisboa o Sergio Ramos en Milán, Cardiff o Kiev. Con su compatriota compartió medio año cuando llegó como suplente y fue sustituto de su ídolo.

El lateral izquierdo dijo adiós a una aventura que comenzó en 2006, alargándose durante 16 temporadas: «Estoy muy feliz, me siento muy realizado, mi familia está muy contenta y veo la alegría en la cara de mi familia. Para mí esto no tiene precio. No es un día de tristeza, sino un día de alegría. Está claro que he llorado, mi familia ha llorado un montón, pero estoy muy contento. He vivido noches, días, entrenamientos, toda mi vida, son dieciséis años de alegría».

El jugador brasileño se marcha del conjunto de Chamartín tras su adiós en el terreno de juego del Santiago Bernabéu después de disputar 545 partidos con la elástica madrileña, anotando 38 goles y logrando 101 asistencias, además de ser uno de los capitanes desde el año 2011.