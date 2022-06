‘El Chiringuito’: Petón no denuncia un acto vandálico y sus compañeros se quedan pasmados

Courtois es noticia por dos motivos. Uno porque fue el mejor jugador de la final de París entre el Real Madrid y Liverpool con paradas antológicas que sostuvieron al conjunto blanco y permitió que alzaran la decimocuarta Champions. Y el otro porque está en el foco de la polémica.

Y es que la rivalidad entre los dos equipos de la capital está siempre vigente y, tras la Champions conseguida por el Madrid, varios atléticos reconocidos avivaron un poco más la polémica sobre el belga y su placa quitada del paseo de las leyendas del Atlético de Madrid del Metropolitano por un vándalo.

Antes de que el gigante belga disputase la final de Champions declaró que ahora está en «el lado bueno de la historia», haciendo alusión a la final que perdió frente al Real Madrid en Lisboa cuando defendía los colores del Atlético de Madrid.

Esa frase no cayó bien en los aficionados colchoneros, que ven como el que fue su portero es uno de los pilares básicos y un muro infranqueable del 14 veces campeón de Europa.

Por ello, Almeida le soltó una pullita, para algunos fuera de lugar, en la celebración del Real Madrid por la 14. «Courtois, permíteme que te diga con cariño que en el lado bueno de la historia también estamos los que lloramos contigo aquella noche«, dijo el alcalde de Madrid.

Posteriormente, Enrique Cerezo, el presidente de la entidad rojiblanca se posicionó a favor de Almeida. «¿Courtois? Le ha contestado muy bien el alcalde. Con eso te digo todo», dijo.

Además, Cerezo fue preguntado por la petición de algunos aficionados de quitar la placa de Courtois del paseo de las leyendas del Atlético de Madrid en el Metropolitano, a lo que respondió:

Estas palabras, algún vándalo atlético se lo tomó al pie de la letra y arrancó la placa del belga del paseo de las leyendas rojiblancas -luego volvieron a poner otra-. De todo ello se habló en ‘El Chiringuito’, donde uno de los tertulianos colchoneros más famosos del programa, Petón, declaró:

«Las placas en el Atlético de Madrid están por número de partidos, es una estadística, no es una leyenda. El que cumple más de 100 partidos con el Atleti -como Courtois- le hacen la placa. Aunque considero que tiene que haber un comité de expertos para seleccionar quién debe tener la placa y quién no porque se trata de un amor a los colores. Lo que haría yo, en lugar de ir con un pico y una pala, le quitaría la placa como he dicho por decisión de un comité«.