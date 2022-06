Los 9 cracks mundiales que se ‘derrumbaron’ ante el Real Madrid en la 14

El Real Madrid consiguió el pasado sábado 28 de mayo su decimocuarta Copa de Europa. Para ello, los blancos tuvieron que sobreponerse a las adversidades y pasar por encima de los mejores jugadores del mundo.

Porque la 14 se recordará como la Champions más épica del Madrid, e incluso de la historia de la competición. Y no es para menos, porque el recorrido que tuvieron que seguir los jugadores de Ancelotti no fue para nada sencillo.

El duro camino hacia la 14

Muchos dicen que el Madrid estaba destinado a ganar esta Champions, y no es descabellado. Primero contra el PSG en octavos, los blancos tuvieron que remontar en la vuelta en el Bernabéu un 0-2 en contra.

Dos goles de Mbappé, uno en los minutos finales de la ida y otro en la primera parte de la vuelta, parecían definitivos. Pero de pronto, el cielo de Madrid se iluminó gracias a la magia del Bernabéu.

Con todo ello, hattrick de Benzema en menos de 20 minutos y eliminatoria resuelta. El siguiente escollo de los merengues fue el Chelsea, que era vigente campeón de la competición. Un 0-3 en la vuelta -en el Bernabéu también- hacía que el 1-3 a favor de los blancos en la ida no sirviera para nada.

De nuevo, los jugadores apoyados por su gente cumplieron con el destino. Un pase milimétrico de Modric con el exterior, que será recordado como una de las mejores asistencias de la historia del fútbol moderno, hacia Rodrygo -héroe inesperado y clave en la consecución de la 14- mandaba el partido a la prórroga. En el tiempo reglamentario, Benzema no falló a su cita con el gol y el Madrid se plantó en semifinales, donde esperaba el City de Guardiola.

En la ida el Real Madrid se volvió a casa contento a pesar de haber perdido por un 4-3. Los citizens pudieron meterles 8 fácilmente. Pero, inexplicablemente, salió vivo del Etihad Stadium y el Bernabéu ya esperaba a los de Guardiola con el cuchillo entre los dientes.

El Madrid en la vuelta no tuvo su mejor partido. Pero fue el más bonito. Un gol de Mahrez ponía la eliminatoria muy cuesta arriba para los españoles. Los blancos tenían que meter dos goles y los minutos pasaban.

Fue entonces cuando, Rodrygo se consagró como héroe. Dos goles en tan sólo 2 minutos mandan la eliminatoria a la prórroga. El Madrid lo había vuelto hacer. Era inmortal. Y Guardiola y lo suyos sucumbieron ante el Rey de Europa. No aguantaron la presión y, Benzema de nuevo, mandó a Guardiola a su casa.

Ya en París, el Liverpool esperaba con sed de venganza a los blancos por la final perdida en Kiev en 2018. Un gigantesco Courtois firmó uno de los mejores partidos de un portero en la historia del fútbol.

Paraba todo lo que iba a su zona de confort y un gol de Vinícius hizo que el Madrid consiguiese, a pesar haber sido subestimado en todo momento, la 14.

Los mejores jugadores del mundo, sometidos por la grandeza del Madrid

Pero para que Marcelo, capitán del Real Madrid, levantara la orejona, los blancos tuvieron que pasar por encima de los mejores jugadores del mundo. Y muchos de ellos, fueron completamente sometidos por el Real Madrid. Los fallos de estos superclase fueron claves:

Messi, Neymar, Marquinhos y Donnarumma

En octavos los blancos se citaban contra uno de los mejores jugadores de la historia y que tantas veces le ha sufrido: Leo Messi. El astro argentino, en su primera temporada en el PSG, buscaba eliminar a su archienemigo.

Pero Messi falló a los antimadridistas. Irrelevante en la creación de juego, con aires de pasotismo durante la eliminatoria y errático en los metros finales. Y es que, a pesar de todo esto, en la ida en el Parque de los Príncipes, el exjugador del Barcelona tuvo en sus botas poner la ventaja en el marcador a favor del PSG. Pero Leo falló el penalti -o lo paró Courtois-.

Y a raíz, de ello, a Messi tan sólo se le vio cabizbajo en todo lo que restaba de eliminatoria. Otro galáctico y con pasado culé era Neymar. El brasileño abandonó el Barcelona dirección París para ser la pieza angular de un proyecto multimillonario.

Pero no ha llegado a demostrar nada en la capital francesa, y la eliminatoria frente al Madrid dejó claro que no quiere jugar al más alto nivel. No hizo nada.

Además de estos dos, otro que no pudo con la presión y que venía como mejor portero de la Eurocopa era Donnarumma. El italiano tuvo un fallo garrafal en la vuelta que provocó el 1 a 1 en el marcador, justo cuando el Bernabéu despertó.

Tampoco estuvo a la altura de la eliminatoria uno de los mejores centrales del mundo: Marquinhos. El central brasileño regaló el tercer gol de Benzema tras un error en el despeje, que certificó el pase a los cuartos de los de Chamartín.

Mendy, portero del Chelsea

Ya en los cuartos de la Champions, a los blancos les tocó un hueso duro de roer. Les tocaba contra el Chelsea de Tuchel, uno de los mejores entrenadores actuales. Y uno de los grandes jugadores que fue ‘víctima’ de la grandeza del escudo blanco fue Mendy. El actual portero del Chelsea, el mejor de la temporada anterior en la Champions, regaló un gol a Benzema en la ida.

El 1 a 3 exactamente, con el que Karim selló su segundo hattrick consecutivo en la máxima competición a nivel de clubes.

Laporte y Grealish

En las semis se obró el mayor milagro visto en unas semifinales de Champions. En la ida los de Guardiola pasaron muy por encima de los merengues pero no les ‘mataron‘ como podían haberlo hecho. Es más, Laporte regaló un penalti a Benzema en los minutos finales -de la ida- por una jugada de mano impropia de un jugador de su talla mundial.

Ya en la vuelta, el fichaje más caro de la historia del City -118 millones de euros- no cumplió con las expectativas que tiene el club sobre él. Y es que, Grealish tuvo dos jugadas clarísimas que no terminaron en gol.

Una porque la culpa la tuvo Courtois, rozando con los tacos de su pie izquierdo un balón que iba para dentro. Y otra, por Mendy, el lateral izquierdo del Madrid, que sacó el balón bajo los palos.

Ya en la prórroga, Guardiola contagió a sus jugadores su incredulidad ante la magia del templo blanco. A los citizens les pudo completamente la presión.

Alexander Arnold y Salah

En París se citaban tal y como ocurrió en Kiev en 2018, Real Madrid y Liverpool. Comandados por un Salah bastante resentido con los blancos por lo que ocurrió en Kiev y que habló de más en los días previos a la final.

El egipcio demostró la enorme calidad que atesora sus botas y por qué es considerado como uno de los mejores jugadores del momento. Pero el extremo no metió las que tuvo gracias a que estaba defendiendo la portería blanca el héroe de la final, Courtois. La desesperación de Salah llegó hasta tal punto que se puso a dar puñetazos al césped del Estadio de Saint Denis.

Uno de los mejores laterales derechos del mundo, Alexander Arnold, era una de las mayores amenazas de los merengues. Su gran participación en la tarea ofensiva hacía que los de Ancelotti tuvieran siempre un ojo puesto sobre el inglés.

Pero Arnold, defensivamente tiene muchas más carencias que ofensivamente hablando. Y en el gol decisivo de Vinícius se vio. El extremo brasileño aprovechó un balón suelto tras un golpeo errático de Fede Valverde y le pilló la espalda al lateral derecho.

Un fallo que decidió una Champions.