El equipo que se aferra a la remontada del Real Madrid y a la magia del Bernabéu

Jonathan Viera comenzó a jugar la vuelta de las semifinales de los play off de ascenso de Segunda a Primera división al finalizar la ida en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, donde el Tenerife venció uno a cero a la UD Las Palmas con el gol de José León.

El capitán de la Unión Deportiva Las Palmas se aferró a las remontadas del Real Madrid contra el PSG, el Chelsea o el Manchester City en el Santiago Bernabéu: «Yo veo mucha fiesta aquí y me parece bien, pero los esperamos el sábado en nuestra casa con nuestra gente. Va a ser un partido completamente diferente. Noventa minutos en Gran Canaria son muy largos. Los esperamos la vuelta en nuestro estadio». Una frase que creó Juanito con el equipo blanco contra el Inter de Milán en los años ochentas al portero interista con el mítico «90 minuti in Bernabéu son molto longo«.

El derbi canario entre las Palmas y el Tenerife decidió el finalista por ascender a la Liga para jugar en la máxima categoría del fútbol español, donde el club tinerfeño eliminó al equipo grancanario tras vencer uno a dos con el computo general de uno a tres tras el gol local en el primer partido. El doblete de Enric Gallego, el primero al comenzar el partido en el minuto tres y el segundo desde el punto de penalti en el minuto cuarenta y cinco del encuentro, antes del descanso, cerraron la eliminatoria. El tanto de Enric Curbelo para los amarillos no fue suficiente, con dos goles por detrás en el resultado final.

Viera, la estrella de los canarios, dio la cara después de caer eliminados tras las declaraciones de la ida: «Yo quería animar a mi gente, no fue una provocación. Nunca le voy a faltar el respeto a un equipo vecino. Ellos han hecho una buena eliminatoria y muy buen partido. Darles la enhorabuena y desearle mucha suerte. Ellos han sido mejores que nosotros en la ida y en la vuelta. Saben a lo que juegan, es un equipo jodido si se ponen por delante en el marcador. Estoy más apenado por la afición que por el equipo. Es un día triste. Aquí no fracasa el que no lo consigue, fracasa el que no lo intenta, así que el año que viene volveremos a luchar por ascender».