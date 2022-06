La acusación de Haaland a un futbolista sueco: «Me llamó put* y me dijo que me rompería las piernas»

El encuentro de la Liga de las Naciones entre Suecia y Noruega del pasado domingo 5 de junio fue de alto voltaje. Y es que, según las declaraciones de Erling Haaland al finalizar el encuentro, el partido tuvo más cosas que goles. Insultos y amenazas concretamente.

El recién fichaje del Mánchester City desveló en los micrófonos del canal noruego TV 2 lo siguiente sobre el futbolista sueco Alexander Milosevic:

«Primero me llamó puta, puedo decir con seguridad que no lo soy. En segundo lugar, dijo que me iba a romper las piernas. Al minuto y medio marqué. Eso estuvo bien», confesó el delantero noruego.

El noruego, de hecho, celebró su segundo gol en el Friends Arena delante de Alexander Milosevic y, después, mandó callar a los aficionados suecos.

Por la otra parte, el acusado de calificar de dicha manera al delantero noruego dio su versión de los hechos. Alexander Milosevic aseguró que no dijo nada de lo que Erling le acusa:

«Yo no he dicho eso. Es bastante grosero decir lo que dice, porque yo no hablo noruego y él no habla sueco, entonces no sé cómo nos hemos comunicado. No hablo inglés en el campo, por lo que es extraño que diga cosas que yo no he dicho».

Además, concluyó su alegato de defensa asegurando que la tensión entre ambos no existió durante ninguna fase del encuentro. «No, no realmente, para ser completamente honesto. He jugado partidos en los que me he enfadado más», dijo.

El delantero noruego, reciente fichaje del Mánchester City, fue la estrella de su selección durante los dos partidos disputados de la Liga de Naciones. Noruega, encuadrada en la Liga B, venció por 0 a 1 a Serbia y por 1 a 2 a Suecia.

Los tres goles de los noruegos los ha marcado Haaland, que tiene un registro espectacular con su selección: 18 en los 19 partidos que lleva jugados el fantástico delantero con Noruega

Pero el gigante noruego no sólo marca goles, también saborear las victorias al máximo. Y es que, el bueno de Haaland estuvo en el vestuario bailando junto a sus compañeros de selección tras la victoria contra Suecia.

Haaland y los suyos ya preparan su partido contra Eslovenia el próximo jueves 9 de junio, pero el ‘morbo’ está en el domingo 12, donde Haaland y Milosevic podrían reencontrarse, ya que Suecia visitará a Noruega.