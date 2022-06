Así se dejó amedrentar Sánchez por la doble cara de Rubiales: del ‘peloteo’ a las amenazas

Luis Rubiales sigue dando de qué hablar. Son ya varios los documentos sacados a la luz por parte de ‘El Confidencial’, el último, publicado en la mañana del lunes 6 de junio por José María del Olmo y Alejandro Requeijo y en el que el presidente de la RFEF manipuló a su antojo a Pedro Sánchez.

La polémica con Rubiales comenzó cuando, el mismo medio citado anteriormente, publicó conversaciones entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el actual futbolista del Barça Gerard Piqué. Ambos, con comisiones millonarias de por medio, llevaron la competición de Supercopa de España a Arabia Saudí.

Posteriormente, siempre según lo publicado por ‘El Confidencial’, Rubiales no sólo participó con un futbolista en activo, el cual jugó la competición que ambos trasladaron a Arabia, sino que también se descubrió una de sus mejores facetas: el espionaje.

Porque el presidente de la RFEF utilizaba en sus reuniones con varios personajes reconocidos y con cargos importantes hasta bolígrafos espías. También guardaba todo tipo de conversaciones de WhatsApp e incluso se atrevía a grabar conversaciones telefónicas.

Además, se sabía que Rubiales mantenía conversaciones con Pedro Sánchez, y era cuestión de esperar que algunas de las mismas salieron a la luz. Este lunes 6 de junio, ‘El Confidencial’ publicó algunas de las muchas que tuvieron ambos.

Las conversaciones comenzaron en junio de 2018, días posteriores de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno por una moción de censura, y se han dado hasta la actualidad.

Estas conversaciones sacadas a la luz demuestran dos cosas: la doble cara de Rubiales y la debilidad del Gobierno Sanchista. Porque todo comenzó con alegría entre ambos. Primero, Rubiales se mostró muy efusivo celebrando las victorias electorales de Sánchez.

«Presidente, mucha suerte!! Hoy cierras una magnífica campaña. En 10 meses has marcado el rumbo»» o «Presidente, con toda la prudencia del mundo: QUÉ CONTENTO ESTOY COJONES!!!!!», este último mensaje en la noche del 28 de abril de 2019 cuando comenzaron a conocerse los resultados.

Pero el peloteo a Sánchez por parte de Rubiales comenzó a convertirse en amenazas y discusiones al ver que no siempre el líder del Gobierno apoyaba sus proyectos, claramente influenciados por los interese del presidente de la RFEF.

La tensión entre ambos se empezó a palpar cuando Sánchez realizó la primera vista oficial a Marruecos en el año 2018, donde se reunió con Mohamed VI y el primer ministro Saadedine El Othmani.

Durante esos días, Sánchez invitó al país vecino a organizar el Mundial de 2030 junto con Portugal, algo que, a priori, desconocían desde la Federación.

Por ello, la RFEF realizó una rueda de prensa dejando en evidencia al Gobierno por su nula comunicación, tanto con Rubiales y los suyos, como con el presidente portugués Antonio Costa, que también afirmó que no sabía nada de la propuesta de que Marruecos fuese también uno de los países sede de ese Mundial.

La rueda de prensa no sentó nada bien a Sánchez, por lo que no dudó en hablar a Rubiales por WhatsApp en la noche del 19 de noviembre de 2018:

«A mí tanto tú como Gianni Infantino [presidente de FIFA] me propusisteis una idea que yo aplaudí. Salió de esa reunión y se hizo público, no por nuestro lado. Arrancó el compromiso oficioso de Portugal y Marruecos y ahora la RFEF dice que no sabe nada. En fin, que me lo expliquen. Haced lo que queráis», dijo Sánchez a Rubiales.