Un exjugador del Barcelona sufrió un atraco que pudo acabar en tragedia: «Cuando estuvo a punto de dispararme le empujé»

Emerson Royal fue víctima de un atraco hace unos días. El ahora jugador del Tottenham pasó uno de los peores momentos de su vida tal y como comentó. Y es que, el lateral se vio envuelto en un tiroteo cuando disfrutaba de sus vacaciones en su tierra, Brasil, y así se lo hizo saber a Sportv.

Emerson Royal, que militó en las filas del Barcelona y del Betis, confesó que en un primer momento trató de mantener la calma. «Dios me controló de alguna manera, ya que sentía que no pasaba nada. Me acerqué al ladrón y le dije ‘tranquilo, tranquilo, tranquilos todos, te doy todo lo que quieras‘», explicó el jugador.

«Entendí que era un momento que me podía costar la vida»

Pero, según relata Royal, el atracador fue a más:

«Cuando le di lo que quería me acerqué a él y vi que su mirada era maligna. Vi que ya no solo quería el reloj. Entonces, cuando se lo entregué, el ladrón se alejó y cargó su arma para dispararme. Y cuando estaba a punto de dispararme le empujé, golpeé el arma y disparó al aire. Fue en ese momento cuando le volví a empujar, perdió el equilibrio y el policía le disparó. Luego, comenzó a correr».

Lo que fue un susto, según relata Emerson pudo acabar una tragedia total, pues en la plaza donde ocurrió todo había unas quince personas:

«Digo, es Dios en este momento. Como estábamos en una plaza había unas 15 personas más o menos. En una pequeña plaza. Y empezó a disparar por todos lados y no le dio a nadie. Hizo 17 o 19 tiros, si no me equivoco. Tenía una pistola que era una 9 mm, si no me equivoco, semiautomática. Es un arma que no es normal para un ladrón, ni para un policía. Entonces entendí que era un momento que me podía costar la vida, pero me sirvió de lección para tener cuidado en varias situaciones. Y ahora estoy tranquilo», termina.

Su trayectoria en España, muy peculiar

Emerson Royal tiene una historia bastante peculiar en nuestra liga nacional. El lateral derecho vino a la liga española en enero del 2019 procedente del Atlético Mineiro. El Betis firmaba a Royal pero en una operación conjunta con el Barcelona.

El equipo andaluz era el dueño en un principio de su pase al 50% hasta en 2021. Pero en esa fecha el Barcelona podía adquirir el 75% de los derechos del jugador a cambio de seis millones y una cantidad adicional de plusvalía y así lo hizo.

En el conjunto verdiblanco realizó dos buenas campañas a las órdenes de Pellegrini hasta que puso rumbo a la Ciudad Condal en agosto de 2021. En el conjunto azulgrana tan sólo pudo disputar 3 partidos, ya que como el club catalán estuvo -y sigue estando- inmerso en una crisis económica preocupante, los dirigentes del Barça aceptaron una oferta del Tottenham a cambio de 25 millones.