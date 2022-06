Un jugador del Villarreal explica su imagen en redes sociales

Todos los futbolistas disfrutan unos días de vacaciones en el mes de junio tras finalizar la Liga española hasta comenzar los entrenamientos de la próxima temporada en el mes de julio, comenzando la competición doméstica el 14 de agosto este año.

Manu Trigueros subió una fotografía a su cuenta de Instagram, donde se podía ver al jugador comiendo un cocido y bebiendo una copa de vino, con el futbolista sentado en la mesa con una camiseta de tirantes como look de ropa. Una imagen poco habitual para un futbolista de Primera división. Por eso mismo, el centrocampista atendió la llamada del Partidazo de Cope para explicar la foto: «Cada vez que vengo a Talavera de la Reina me gusta recuperar el tiempo perdido con mis padres en mi casa. Mi madre me hace el cocido, que es mi plato favorito. La camiseta es del club y es la primera que he cogido del cajón».

Con respecto a los comentarios del vestuario y su planteamiento del verano, «mis compañeros me han puteado. Sergio Asenjo y Quintillá son los que más. Vengo de tomarme unos botellines y unas tapas con los amigos de toda la vida. En tres semanas voy a Ibiza con mi mujer solos, sin niños que hay que desconectar».

El Villarreal se clasificó para la Conference League tras quedar séptimo en la clasificación liguera después de jugar la UEFA Champions League, llegando a las semifinales contra el Liverpool tras eliminar a la Juventus y al Bayern de Múnich.