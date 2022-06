Francois Gallardo, extertuliano de ‘El Chiringuito’, carga contra «palmeros» como Pedrerol

Francois Gallardo, como bien dice él mismo, es diferente. No hay un personaje como el suyo en la televisión: le basta con unas gafas de pasta, una taza y una muletilla -o varias-. «Y si no, desmiéntemelo», «Fin. Boom. Al lío».

El francés fue el último invitado de ‘El VAR de Periodista Digital’ tras Nacho Tellado. Francois se dio a conocer en el mundo de la televisión en ‘Punto Pelota’, que después pasó a llamarse ‘El Chiringuito’.

Sus ‘exclusivas’ con los fichajes de los equipos más grandes de Europa siempre han sido comentadas. Unas veces falla, pero otras, como con la renovación de Mbappé por el PSG, acertó de lleno.

El primero en decir que Mbappé renovaría con el PSG

«Cuando yo me di a conocer en Punto Pelota acerté en muchos fichajes y fallé en otros. La perfección no existe ni existirá. Yo adelanté fichajes como el de Bale, Ozil, Higuaín, Kroos… Y siempre he dado la cara en lo bueno y en lo malo. Yo lo de Mbappé lo anuncié el año pasado en mi rueda de prensa cuando la di en junio. Qué pasa, que aquí cuando habla un club siempre tiene sus portavoces y sus ‘palmeros’.

¿A qué se refiere con palmeros?

«Pues que lo que diga el Real Madrid, en el caso Mbappé, va a misa. Y luego tiene programas como ‘El Chiringuito’, capitaneado por Pedrerol, varios periodistas afines al Madrid que han elevado a Mbappé al máximo nivel cuando parecía que iba para el Madrid. Pero ahora que Kylian ha dicho que sí al PSG le manchan la imagen y le desprestigian y eso no debería ser así. Hay vida fuera del Madrid. Ser el único en dar la noticia aquí en España molesta».

La envidia y la toxicidad

«El periodismo deportivo es muy tóxico. Si no me quieres felicitar por la noticia no me felicites, pero no te metas luego conmigo. Hay mucho rabioso por ahí y de vez en cuando les recuerdo a muchos periodistas lo que me decían cuando me tachaban de loco por decir que Mbappé renovaría con el PSG. Aquí cuando la noticia la da un medio de comunicación donde yo he estado son los mejores, pero cuando se equivocan ensucian la imagen de Kylian. Y eso no lo voy a permitir se llame ‘El Chiringuito’, Pedrerol, ‘Radio Marca’ o se llame como sea. El otro día vi en ‘El Chiringuito’ que criticaban a Modric porque se cambiaba la camiseta con Mbappé cuando jugaron Francia y Croacia la Nations League. Hay una cosa que se llama respeto. aquí no hay respeto, solo ensuciar, mentir y engañar».

«Pedrerol puede tener una relación íntima con Florentino, pero molesta que yo la tenga con Mbappé»

«A mí me duele todo lo que se dice porque tengo una relación especial con Kylian y su entorno más cercano. Resulta que en ‘El Chiringuito’ va Florentino otra vez. Cada vez que va la ha cagado cuando dijo lo de ‘tranquilo’ y al final ha renovado con el PSG. Pedrerol puede tener una relación íntima con Florentino, pero cuando yo la tengo con el entorno directo de Mbappé molesta. El entorno directo de Mbappé son: sus padres, Kylian y sus abogados. Una de esas tres partes mantengo contacto directo con ellos y cuando voy a París duermo en sus casas. Eso molesta y encima que he acertado con esto molesta. Ellos no son dueños de la información siempre, hay vida más allá de esos peloteos».

¿Volvería a ‘El Chiringuito’?

«No. Empecé muy bien pero la segunda parte fue mala. Yo colaboraba en tres programas y eso levantaba celos, rabia y envidia. Por eso no volvería. A lo mejor, y con el permiso del ‘Rondeando’, donde colaboro ahora, haría un programa especial y pondría el programa patas arriba. Podría dejar en evidencia a alguno. Lo que sí que es verdad es que volvería a repetir la experiencia a pesar de todo. Ellos me han dado la oportunidad de darme a conocer y tengo unas palabras guardadas de Pedrerol que me dijo que ‘el programa me ha dado mucho, pero yo también le di mucho al programa'».

Dijo que iba a comandar un programa para competir con ‘El Chiringuito’. ¿Qué ha pasado?

«El problema que he tenido han sido con los patrocinadores. Teníamos 7 en total y no se ponían de acuerdo en las fechas. Ahora se han puesto de acuerdo más o menos para cuando empiece el Mundial».

Zidane, ¿al PSG?

«El problema está en que él es del Marsella y antes de tomar una decisión quiere hablarlo con su entorno familiar. Porque él quiere entrenar a la Selección Francesa. Pero el presidente de la Federación Francesa le dijo que si había una oferta del PSG que la cogiera porque iban a renovar a dos años a Deschamps».

Mercado de fichajes

«El Madrid no creo que traiga nada más, ha fracasado con Haaland y Mbappé. Lewandowski ira al Barcelona y al Atleti no creo porque no hay nadie que sea mejor que Joao Félix. No va a haber muchas sorpresas ni bombazos».

¿Es Tebas demasiado protagonista?