Florentino Pérez tira de nostalgia en ‘El Chiringuito’: «Este Mbappé no es mi Mbappé»

Florentino Pérez reaparecía este 15 de junio de 2022 en ‘El Chiringuito’ por una promesa con Josep Pedrerol. Y es que, según dijo el presidente del Real Madrid, le prometió al director del programa de Atresmedia que si los blancos se alzaban con la decimocuarta Champions League visitaría el programa de nuevo.

Florentino cumplió con su palabra y en la madrugada del pasado miércoles 15 mayo visitaba el plató donde dijo el ya famoso «tranquilo».

La expectación era máxima. Había muchos temas que tratar como la Superliga, qué ocurre entre Tebas y Florentino… y por supuesto de Mbappé.

Florentino ‘ataca’ a Mbappé

El no fichaje del delantero francés dolió mucho a los aficionados madridistas. Por las maneras y por el trágico final.

Por ello, Florentino explicó las razones de su frustrada incorporación:

«Su sueño era jugar en el Real Madrid, quisimos hacerlo el pasado agosto y no le dejaron salir, él siguió diciendo que quería jugar en el Madrid y como 15 días antes cambió la situación. Por un lado por una presión política y por otro lado económica. Sintió un bloqueo y debió salir por lo que más fácil vio para desbloquear. A nosotros nos transmitían que cambió. Es muy joven, la presión nos afecta a todos, le llama el presidente de la República, a un chaval le afecta, aunque no tiene mucho sentido que le llame el presidente de Francia, hay más clubes allí, el presidente querrá que prospere, pero podrá prosperar en un equipo o en otro. Zidane vino al Madrid, Benzema es un grande…. No sé por qué pasan esas cosas».

«Este Mbappé no es mi Mbappé»

«El chico cambia, le ofrecen otras cosas, le presionan hasta el presidente de Francia y ya es otro futbolista. Aquí, no hay nadie en el Real Madrid por encima del club. Es un gran futbolista, puede ganar más que otros pero es un deporte colectivo y tenemos unos valores y unos principios que no los podemos cambiar. Le tengo cariño, hizo un esfuerzo y la presión le hizo cambiar sus circunstancias y no es fácil. «El Mbappé que iba a venir aquí no es este. Si es así prefiero que se quede en el PSG. Yo quiero al del sueño. ¿Imposible en tres años? Dentro de tres años todos calvos… Este Mbappé no es mi Mbappé, que se niega a hacer un acto publicitario con su selección… yo eso no lo quiero. Ha podido ser un lapsus pero creo que le han confundido».

💣 "ESTE MBAPPÉ NO ES MI MBAPPÉ" 💣 🔥 "ESTE NO es el que YO QUERÍA TRAER" 🔥 🌟¡FLORENTINO, más contundente que nunca en #ChiringuitoFlorentino! pic.twitter.com/naTVZFon8O — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2022

Florentino repitió en muchas ocasiones eso de que Mbappé cambió, y echa culpa principalmente a las presiones que sufrió tanto el futbolista como su entorno por parte de altos cargos de Francia, incluido el presidente del país Macron.

La Superliga, en el aire

Además, a pesar de que Mbappé opacó los demás temas, Florentino habló de todo. De la Superliga dijo que «Por supuesto que sigue viva. Ahora mismo hay una cuestión en el Tribunal de Luxemburgo, habrá una vista dentro de poco y se pronunciará al respecto a las cuestiones que hemos planteado.

«Creemos que tenemos derecho, dentro de la Comunidad Europea, a organizar competiciones entre nosotros, con la UEFA. Entendemos que UEFA es un monopolio y en esa Europa de los 27 un pilar es el de la competencia», sentenció.

Florentino vs Tebas

El presidente del Real Madrid dejó claro que la relación actual con Tebas no es del todo buena: