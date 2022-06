La podemita Lilith Verstrynge, en fuera de juego: tacha al Bernabéu como «mamotreto» y las redes le golean a zascas

El Santiago Bernabéu fue víctima de la ignorancia de Lilith Verstrynge. La secretaria de organización de Unidas Podemos, durante su intervención el pasado sábado 18 de junio en la jornada municipalista organizada en el campus Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona por En Comú Podem, calificó como «mamotreto en medio de la ciudad» al templo merengue.

«La realidad es que nosotros vivimos en ciudades en las que priman el cemento, las grandes construcciones… El campo de fútbol, el Bernabéu, construido como una especie de mamotreto en medio de la ciudad y sin tener en cuenta ninguna de las necesidades de los vecinos», declaró Lilith Verstrynge.

Hola @realmadrid. A la Secretaria de Organización de Podemos no le gusta vuestro estadio. "Una especie de mamotreto" dice que es.

¿Algo que responder?

El Santiago Bernabéu, uno de los lugares más visitados de Madrid

Las obras de remodelación del Bernabéu acabarán, según lo previsto, dentro de un año. Esto convertirá al Nuevo Bernabéu como uno de los mejores estadios del mundo. Esto, dicho de otra forma, significa que el estadio del Real Madrid será uno de los sitios más visitados por los turistas, más incluso que en la actualidad.

Porque, antes de comenzar las obras, el Bernabéu entraba de lleno en la pole como lugares más visitados de la ciudad de Madrid. Basándonos en los datos, en 2019 -año anterior a la pandemia-, el Museo del Bernabéu fue el segundo museo más visitado de todo Madrid con 1.300.000, sólo por detrás del Prado y dejando atrás al mismísimo Reina Sofía.

Por tanto, para ser un «mamotreto», no está mal. Por no hablar de que no se tienen en cuenta las necesidades de los vecinos, tal y como declara Lilith Verstrynge. Que se lo digan a los negocios que se sitúan en las inmediaciones del estadio qué días hacen más caja.

El estadio se inauguró en 1947 cuando no había nada alrededor

Pero es que, la metida de pata de Verstrynge no acaba ahí. Dice que el Bernabéu fue construido en medio de la ciudad , pero eso no es cierto. El Bernabéu se construyó el 14 de diciembre de 1947 bajo el nombre de Estadio Real Madrid CF, aunque conocido entre la gente como Chamartín.

Como se ve en la imagen, en medio de la ciudad tampoco se construyó. Era más bien un erial o descampado.

Madrid, reconocida por tercer año consecutivo como ‘Ciudad arbórea del mundo’

La dirigente de Podemos también atacó a las instituciones políticas de Madrid porque «es muy difícil encontrar árboles» en la capital. El pasado 6 de abril de este 2022, la ciudad de Madrid fue reconocida por tercer año consecutivo como ‘Ciudad arbórea del mundo’, del año pasado, el 2021. Este reconocimiento lo da la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación Arbor Day (Día del Árbol).

Durante el año 2021, el Ayuntamiento de Madrid cumplió con los cinco estándares de gestión forestal urbana requeridos por la organización. Son la existencia de una estructura dedicada a la gestión de masa arbórea, la disponibilidad de un censo o inventario, la definición de recursos financieros para los árboles y legislación y normativa sobre su cuidado, además de la organización anual de eventos para promocionar y concienciar sobre la importancia del arbolado.

Los zascas en Twitter

Como era de esperar, los zascas en Twitter no tardaron en llegar. Y, desgraciadamente para ella, no es la primera vez que le ponen verde -nunca mejor dicho-, porque, tras su ridícula propuesta para hacer frente a Putin, los usuarios no ‘tuvieron piedad’. Y esta vez, no iba a ser menos:

