Al ojito derecho de Guardiola le sigue doliendo la Champions del Madrid: «Hubo un poco de suerte»

Ferran Soriano, CEO del Manchester City, no termina de ‘superar’ la eliminación de los ingleses frente al Real Madrid en las semifinales de esta última edición de la Champions.

El empresario repasó la temporada de los ‘citizens’ en el podcast de ‘Dr. Football’, donde también cargó contra la fortuna que acompañó al conjunto merengue en su camino en la Copa de Europa. El dirigente del City y uno de los miembros más cercanos a Guardiola alegó que la Champions League no es la mayor de sus pretensiones, aludiendo a «la suerte»:

« La Champions no es el núcleo de nuestros objetivos porque la suerte juega un papel. Hay un puñado de partidos en los que puede estar mal, como en semifinales, y estás fuera. El que gana la Liga es el mejor equipo de la Liga. Es lo que nos da de comer, lo que hacemos para ganarnos la vida»

Soriano quiso ensalzar las cuatro Premier League conseguidas en los últimos cinco años por parte de los de Manchester, dejando en un segundo plano la mayor competición a nivel internacional del fútbol. Por ello, Soriano quiso matizar en sus palabras:

«La Champions es un premio adicional que queremos, pero sabemos que puede depender un poco de la suerte así que no estamos obsesionados. La gente no se acuerda de que en los años 80 o en los 90 el Madrid tenía un equipo fantástico, uno de los mejores de la historia con Emilio Butrageño y no la pudo ganar».