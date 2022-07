Diego Carlos y el motivo por el que se va del Sevilla al Aston Villa

Diego Carlos se marcha del Sevilla Fútbol Club al Aston Villa después de conquistar una Europa League en 2019/2020 anotando el gol definitivo en la final contra el Inter de Milán en su primera temporada como sevillista después de los dos goles del holandés Luuk de Jong y los tantos italianos de Lukaku y Diego Godín.

En su despedida en el antepalco del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán explicó la razón por la que deja España por Inglaterra en su trayectoria en el mundo del fútbol: “El motivo es futbolístico. Tengo muchas ambiciones conmigo mismo. A mí me gusta mucho enfrentarme a nuevos obstáculos y nuevos ciclos. Quiero tener la oportunidad de competir en una nueva Liga tan conocida como la inglesa después de haber disfrutado de la competición española. Para mí la Premier League me parece un torneo increíble y es una oportunidad. Con 29 años es la mejor edad con la que me puedo ir para un nuevo club como el Aston Villa y es por eso por la razón que he tomado una decisión así. He hablado muy bien con Monchi para tomar las mejores decisiones y he decidido marchar a un país que nunca he jugado y hoy consigo alcanzar un sueño. Le he dicho a mi mujer que Sevilla siempre será mi casa”.

Antes de atender a los medios de comunicación en una rueda de prensa, dijo adiós entre lágrimas en un acto en el que se emocionó varias veces: “Hoy me toca despedirme de un equipo que no ha sido solo un club para mí. Ha sido una casa donde he tenido una familia. Vengo de una historia muy difícil en mi vida y tengo que agradecer a Monchi por acreditar mi trabajo y poder crecer como futbolista, ser humano y padre de familia. La Europa League de Colonia es mi mejor recuerdo de toda historia en el fútbol y tiene más valor que mi oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio porque ha sido mi primera copa en mi carrera y mi trayectoria profesional. Me voy de Sevilla estando seguro de que de aquí se va a un sevillista y lo seré para siempre porque mi hijo pequeño ha tenido el inmenso placer de nacer en esta ciudad tan increíble”

Monchi, el director deportivo del conjunto sevillano, también se quiso despedir del defensa central que ha compartido zaga junto a Jules Koundé con dos clasificaciones en la Champions League: «Es posiblemente uno de los mejores centrales que el Sevilla ha tenido en su historia. Hay jugadores con los que uno tiene una relación profesional y con él ha trascendido a lo personal. Cuando un jugador se va, te duele, pero cuando tienes esa relación de cercanía te duele un poco más. Se marcha lo que consideramos aquí un guardián de Nervión. Es el estereotipo que cualquier club desea tener porque es un soldado que defiende el escudo con todo aquello que ha podido tener. En 136 partidos no hay un día en el que uno piense que Diego Carlos no lo ha dado todo”. El futbolista brasileño deja el fútbol español después de tres años que llegara del Nantes francés después de jugar 136 partidos y anotar siete goles con el club hispalense.