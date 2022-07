Muere atropellado un alumno de 20 años del Barça Residence Academy: el conductor se dio a la fuga

La Barça Residency Academy, una residencia de jóvenes talentos que tiene el F.C Barcelona en EE.UU, está de luto tras la muerte de uno de sus jugadores, Carter Payne. El joven estadounidense perdió la vida tras ser atropellado en la ciudad de Georgia, Statesboro.

La academia culé publicó en las redes la noticia:

We are devastated by the tragic loss of one of our own, Barca alum, Carter Payne.

Carter was an extraordinary brother, teammate, and student-athlete who will be sorely missed.

We send our love and support to Carter’s family and friends during this extremely difficult time. 💙❤️ pic.twitter.com/5nC91NM4NA

— Barça Residency Academy (@BarcaAcademyAZ) July 10, 2022