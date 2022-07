La pregunta del millón: ¿De dónde saca la pasta el Barça si está arruinado?

El Barça está en la ruina. Y eso, a priori, supone no realizar grandes desembolsos en el mercado de fichajes. Pero Joan Laporta y su junta directiva no piensan igual y ejecutan operaciones un tanto desorbitadas teniendo en cuenta que la deuda del club azulgrana es de unos 1.300 millones de euros.

La estrategia del presidente culé está clara: prefiere invertir en jugadores que le den un rendimiento deportivo inmediato y, por tanto, sanee automáticamente las cuentas del club. Pero le puede salir el tiro por la culata porque si después de realizar una inversión de un dinero que no tienes y, encima, los futbolistas no rinden como esperabas, la quiebra no sería nada extraño.

No tienen dinero, pero realizan inversiones millonarias

Según las últimas informaciones, el F.C Barcelona está cerca de cerrar el fichaje de Raphinha, habilidoso extremo brasileño del conjunto inglés, el Leeds United. Por el zurdo, habitual en las últimas convocatorias de su selección, pagarán 55 millones más 10 en variables.

A esta lista de fichajes hay que añadir el de Robert Lewandowski. El goleador del Bayern de Múnich es el futbolista con el que, tanto Xavi como Laporta, creen que darán un salto abismal que les permitiría competir con los más grandes clubes europeos, algo que no han hecho esta temporada -eliminados de la fase de grupos de la Champions, de la Europa League frente al Eintracht de Frankfurt, de la Copa del Rey y sin opciones de pelearle LaLiga al Real Madrid-.

El precio de salida que puso el conjunto bávaro es de 50 millones. Hay que recordar que el deseo del delantero polaco no es otro que el de salir de su actual club, pues considera que ya ha dado todo allí, y sólo contempla jugar la próxima temporada en el Camp Nou en busca de nuevos retos.

A estos 115 millones -65 de Raphinha y 50 de Lewandowski- hay que añadir los 65 que pagó el Barça al Mánchester City por Ferrán Torres el pasado mes de enero, en el mercado invernal de fichajes. En total: 180 millones en una nueva delantera.

Y eso contando sólo los traspasos entre clubes. Las primas de fichaje a jugadores y agentes y los sueldos de los futbolistas a parte.

¿De dónde sacan entonces el dinero?

Pero si tienen una deuda tan grande, ¿de dónde sacan el dinero? La respuesta está clara: de las famosas palancas económicas. La junta directiva presidida por Joan Laporta cree que lo que necesitan son ingresos inmediatos, como bien se ha mencionado anteriormente, para poder invertir en jugadores que den un rendimiento deportivo muy bueno y, de ahí, generar ingresos.

Las palancas económicas del Barcelona son necesarias para que las cuentas del equipo mejoren y cierren el ejercicio 21/22 en positivo, pues su límite salarial era el único negativo -144 millones- de toda la liga profesional en España.

La primera de estas palancas económicas ya se aprobó en la Asamblea, donde pretenden vender el 49,9% del BLM, la sociedad que gestiona los productos oficiales del club, como las camisetas, tazas, bolígrafos, bufandas, etc y por la que pretenden sacar unos 200 millones de euros. aunque se aprobó en dicha asamblea, aún no se ha llegado a ejecutar.

La primera palanca económica que sí que se ha ejecutado en Can Barça fue el acuerdo con Sixth Street. El club catalán ingresará 207 millones de euros a cambio del 10% de sus derechos de tv para los próximos 25 años.

El FC Barcelona y Sixth Street llegan a un acuerdo para la adquisición de un 10% de los derechos de televisión del Club de LaLiga

Dicho de otra forma: el Barça vendió futuros ingresos, a priori, superiores a esos 207 millones acordados con Sixht Street, durante los siguientes 25 años. Aunque, también es cierto, que esos 207 millones netos le permiten acabar en positivo la temporada 2021-22.

A pesar de haber activado la primera palanca económica, de los 207 millones que ingresa el Barcelona no son de forma directa. De ese dinero, un 15% va destinado a ampliar el límite salarial, un 70% a mejorar infraestructuras y el restante a la deuda del club, que es de unos 1.300 millones de euros. La masa salarial no estaría garantizada, la mejora, pero todavía quedaría al límite, al tener que reducirse en 144 millones para cumplir con los baremos de LaLiga.

Además, no solo no tendrá que presentar pérdidas, sino que también tiene que tener un margen diferencial de los ingresos y los gastos para que se le permita inscribir a jugadores.