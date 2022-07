Las claves del fichaje de Lewandowski por el Barcelona

Fin al culebrón Lewandowski con el Fútbol Club Barcelona. El futuro del futbolista era una incógnita después de que dejara claro que no seguiría jugando en el Bayern de Múnich la próxima temporada y todo parecía que pudiera ser uno de los grandes alicientes de la Liga después de que Mbappé decidiera renovar por el París Saint Germain y no jugar en España vistiendo la camiseta del Real Madrid.

Lewandowski se ha convertido en un nuevo refuerzo de Joan Laporta después de que Raphinha fuera presentado oficialmente en las oficinas del Camp Nou. La operación del polaco no fue nada sencilla y aquí te detallamos las claves del fichaje del ariete: conoce la fórmula del club catalán para fichar, el precio que le ha costado a los culés y el sueldo que cobrará en el conjunto azulgrana.

El Barcelona pagará 45 millones de euros fijos más cinco en variables al Bayern de Múnich por su traspaso. El goleador firma por cuatro temporadas y jugará en Cataluña hasta 2026 con casi 38 años de edad, ya que en un mes cumple 34.

La operación no se ha activado gracias a la segunda palanca, como adelantaron en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER: «La segunda palanca no será suficiente para pagar el fichaje. Deberá vender un jugador franquicia y el elegido es Frenkie de Jong«. Sin embargo, Laporta ha dicho que no es necesaria su venta en sus últimas intervenciones públicas.

El polaco se bajará el sueldo por jugar en la Liga española. El ariete cobrará nueve millones netos en el Barça, lo que supone 18 brutos, según informa la Cadena Cope, frente a ser el mejor pagado de la Bundesliga alemana, por lo que cobrará tres millones de euros menos en el club catalán. Xavi Hernández ya cuenta con pólvora arriba para el gol blaugrana.